5 лет расстрелам на Майдане: фотоистория того, как это было

Пылающие покрышки, снайперы на крышах и сгоревший дотла Дом профсоюзов

Фото: Григорий Салай.

5 лет расстрелам на Майдане: фотоистория того, как это было //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/aca/c61/5c6acac6132ab.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/aca/c61/5c6acac6132ab.jpg 2019-02-18T18:16:00+02:00 Украина Пылающие покрышки, снайперы на крышах и сгоревший дотла Дом профсоюзов

Ровно 5 лет назад, 18 февраля 2014 года на Евромайдане, который собрался как протест против свертывания процесса евроинтеграции страны тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем, начался новый виток противостояния митингующих с силовиками.

Чувство юмора не покидало киевлян даже в дни самых отчаянных уличных боев. Фото: Олег Апостолов

Уличные бои достигли своего пика 20 февраля, когда неизвестные снайперы начали расстреливать протестующих. В те дни в центре города погибло порядка ста человек, которых впоследствии назвали "Небесной сотней". Всего во время противостояний, по информации Минздрава Украины, погибли 82 человека (71 демонстрант и 11 правоохранителей), пострадали – 622 человека.

Это противостояние стало завершающим этапом Революции достоинства. 22 февраля Верховная Рада отстранила Януковича от обязанностей Президента Украины и назначила досрочные президентские выборы. Вспоминаем те тревожные дни 18-20 февраля в специальном фотоматериале сайта "Сегодня".

За месяц до событий 18 февраля, будни протестов: демонстранты готовятся к возможной зачистке Майдана силовиками. Фото: архив "Сегодня"

В экстренном режиме на Майдане строят дополнительные укрепления и смотровые башни. Фото: архив "Сегодня"

Сам памятный день 18 февраля начинался вполне мирно. Ничто не предвещало кровопролития – мало того, 15 февраля были отпущены домой все задержанные участники протестов.

Силовики перегородили проход митингующих к Верховной Раде. Фото: Фейсбук

Первые столкновения на Шелковичной днем 18 февраля. Фото: Фейсбук

Первые столкновения начались на Шелковичной, когда несколько тысяч митингующих направились колонной на митинг под Верховную Раду, но дорогу им перегородили грузовики МВД. К полудню на Шелковичной начались первые уличные бои демонстрантов с "Беркутом".

Вслед за покрышками запылали грузовики силовиков. Фото: ‏@piskovyy (Twitter)

"Беркут" пытается погасить покрышки. Фото: ‏@piskovyy (Twitter)

На улице Грушевского митингующие снова зажгли покрышки, и небо над Крещатиком затянуло черным дымом. Порядка 200 человек в касках находились непосредственно на баррикадах, примерно столько же бойцов внутренних войск стояли по другую сторону баррикад. По информации МВД Украины, в результате столкновений пострадали семь военнослужащих Внутренних войск, в том время, как счет пострадавшим в уличных боях активистам пошел на десятки. По данным на 14:00, ранения получили порядка 30 митингующих.

"Беркутовец" бросает с крыши светошумовые гранаты. Фото: Фейсбук Александра Аронца

В Украинском доме волонтеры оборудовали медпункт, где оказывали первую помощь раненым. Здесь же работала кухню, обеспечивавшая митингующих горячей едой.

Медпункт в Украинском доме. Фото: piskovyy (Twitter)

Здесь же, в Украинском доме, митингующие могли поесть. Фото: piskovyy (Twitter)

Протестующие на подступах к Верховной Раде. Фото: Фейсбук Ильи Варламова

К 15:00 "Беркут" оттеснил митингующих к метро "Арсенальная". Часть демонстрантов убежали от силовиков к Лавре.

Митингующие у метро "Арсенальная". Фото: Алиса Ревнова

В Мариинском парке образовалась буферная зона: силовики оградили "титушек", стоящих возле Верховной Рады, тремя кордонами от баррикад митингующих. Баррикады были сложены из мусорных баков и скамеек.

"Буферная зона" в Мариинском парке. Фото: Алиса Ревнова

Силовики в Мариинском парке. Фото: Фейсбук Александра Бригинца

А в это время на Крещатике подожгли с помощью покрышек ворота Киевской горгосадминистрации, в которой продолжали работать чиновники мэрии.

Горящее здание КГГА. Фото: Фейсбук Ильи Варламова

По данным на 15:26 пролилась первая большая кровь: во время столкновений с силовиками погибли три человека.

Первые жертвы столкновений 19 февраля. Фото: Виталий Уманец

"У нас в медпункте в Доме офицеров уже трое погибших. Многие ранены, десятки тяжелораненых", – сообщила 18 февраля Ольга Богомолец корреспондентку сайта "Сегодня".

По ее словам, люди погибли из-за того, что им не удалось вовремя предоставить помощь.

"К нам не пропускают "скорые" ни на въезд, ни на выезд. Люди гибнут оттого, что им нельзя оказать своевременную помощь. Люди погибли от тяжелых огнестрельных ранений головы и сердца", – пояснила она.

"Беркут" стреляет по митингующим из дробовиков. Фото: Сергей Николаев

После 17:00 силовики перешли в наступление: подожгли палатки митингующих на Майдане и начали штурм Украинского дома. По данным на 18:07, в уличных боях пострадали порядка сотни человек.

Подожженные палатки протестующих. Фото: piskovyy (Twitter)

Протестующие забрасывают силовиков "коктейлями Молотова". Фото: Сергей Николаев

Волонтеры выносят раненых. Фото: Сергей Николаев

В строительстве баррикад принимали участие и женщины, и подростки. Фото: Сергей Николаев

К вечеру 19 февраля была установлена личность первого из трех погибших во время столкновений в Киеве активистов – им оказался член ВО "Свобода" Сергей Дидыч. Впрочем, дальше счет погибшим пошел на десятки.

Пока на Майдане шли уличные бои, улицы на подъездах к центру встали в пробках. Фото: piskovyy (Twitter)

В 20:00 начался штурм самого Майдана: силовики наступали с Институтской улицы.

Свобода на баррикадах по-киевски. Фото: Фейсбук Ильи Варламова

Ночью загорелся Дом профсоюзов, люди, среди которых оказалось немало раненых, вынуждены были спасаться, спускаясь из окон с помощью веревок. К трем утра из пылающего здания спасателям удалось вывести 30 человек. Утром 19 февраля Дом профсоюзов продолжал гореть, здание удалось погасить только на следующий день.

Горящий Дом профсоюзов. Фото: Сергей Ус

За ночь в Трапезной церкви Михайловского собора Киева развернули резервный госпиталь. Стычки с милицией к утру затихли, но несколько тысяч человек держали оборону вокруг сцены на Майдане.

Госпиталь в Михайловском соборе. Фото: Фейсбук Ильи Варламова

19 февраля, несмотря на блокирование подъездов к Киеву и остановку работы метро, на Майдане собралось до 30 тысяч человек. Уставшие за ночь митингующие спали прямо на телефонных будках на Крещатике.

Протестующие спали прямо на баррикадах. Фото: belpartisan (Твиттер)

Точечные столкновения снова начались к полудню 19 февраля, но быстро затихали. В 14:00 митингующие занимают здание Главпочтамта. К этому времени количество погибших увеличилось до 26 человек. Вечером снова запылали шины.

Пейзаж после битвы. Фото: Григорий Салай

19 февраля, Институтская. Фото: Григорий Салай

Утром 20 февраля протестующие перешли в контрнаступление и смогли занять Украинский Дом, Октябрьский дворец и оттеснить силовиков к Правительственному кварталу. Ряд силовиков приняли решение перейти на сторону протестующих. В 8:57 на крышах домов заметили первых снайперов.

К 10 утра возобновились столкновения: с обеих сторон летели взрывпакеты, светошумовые гранаты и файеры. Среди активистов оказалось много раненых – их выносили на носилках за периметр Майдана и на автомобилях подвозили к Киевской горгосадминистрации.

Уличные бои 20 февраля. Фото: AFP

11 активистов были убиты из огнестрельного оружия прямо на Майдане, внутри периметра.

Отпевание убитых. Фото: Григорий Салай

20 февраля, тела убитых в холле гостиницы "Украина". Фото: Мстислав Чернов

20 февраля вошел в историю, как день расстрела "Небесной сотни" – на крышах гостиниц "Казацкий" и "Украина" расположились снайперы, которые открыли прицельный огонь по протестующим.

Прощание с погибшими на Евромайдане 21 февраля 2014 года. Фото: Мстислав Чернов

В июне 2018 года американская компания SITU Research реконструировала события тех дней, ответив на вопрос: кто и откуда расстреливал активистов Майдана.

Погибшие 20 февраля 2014 года в районе улицы Институтской активисты Майдана. Схема: maidan.situplatform.com/report

Исследования, проведенные с помощью анализа множества видеозаписей тех событий и построения детальных компьютерных моделей, показали, что огонь по протестующим вели люди в форме украинских правоохранителей с позиций, которые контролировались милицией.

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