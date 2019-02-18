5 лет расстрелам на Майдане: фотоистория того, как это было
Пылающие покрышки, снайперы на крышах и сгоревший дотла Дом профсоюзов
Ровно 5 лет назад, 18 февраля 2014 года на Евромайдане, который собрался как протест против свертывания процесса евроинтеграции страны тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем, начался новый виток противостояния митингующих с силовиками.
Уличные бои достигли своего пика 20 февраля, когда неизвестные снайперы начали расстреливать протестующих. В те дни в центре города погибло порядка ста человек, которых впоследствии назвали "Небесной сотней". Всего во время противостояний, по информации Минздрава Украины, погибли 82 человека (71 демонстрант и 11 правоохранителей), пострадали – 622 человека.
Это противостояние стало завершающим этапом Революции достоинства. 22 февраля Верховная Рада отстранила Януковича от обязанностей Президента Украины и назначила досрочные президентские выборы. Вспоминаем те тревожные дни 18-20 февраля в специальном фотоматериале сайта "Сегодня".
Сам памятный день 18 февраля начинался вполне мирно. Ничто не предвещало кровопролития – мало того, 15 февраля были отпущены домой все задержанные участники протестов.
Первые столкновения начались на Шелковичной, когда несколько тысяч митингующих направились колонной на митинг под Верховную Раду, но дорогу им перегородили грузовики МВД. К полудню на Шелковичной начались первые уличные бои демонстрантов с "Беркутом".
На улице Грушевского митингующие снова зажгли покрышки, и небо над Крещатиком затянуло черным дымом. Порядка 200 человек в касках находились непосредственно на баррикадах, примерно столько же бойцов внутренних войск стояли по другую сторону баррикад. По информации МВД Украины, в результате столкновений пострадали семь военнослужащих Внутренних войск, в том время, как счет пострадавшим в уличных боях активистам пошел на десятки. По данным на 14:00, ранения получили порядка 30 митингующих.
В Украинском доме волонтеры оборудовали медпункт, где оказывали первую помощь раненым. Здесь же работала кухню, обеспечивавшая митингующих горячей едой.
К 15:00 "Беркут" оттеснил митингующих к метро "Арсенальная". Часть демонстрантов убежали от силовиков к Лавре.
В Мариинском парке образовалась буферная зона: силовики оградили "титушек", стоящих возле Верховной Рады, тремя кордонами от баррикад митингующих. Баррикады были сложены из мусорных баков и скамеек.
А в это время на Крещатике подожгли с помощью покрышек ворота Киевской горгосадминистрации, в которой продолжали работать чиновники мэрии.
По данным на 15:26 пролилась первая большая кровь: во время столкновений с силовиками погибли три человека.
"У нас в медпункте в Доме офицеров уже трое погибших. Многие ранены, десятки тяжелораненых", – сообщила 18 февраля Ольга Богомолец корреспондентку сайта "Сегодня".
По ее словам, люди погибли из-за того, что им не удалось вовремя предоставить помощь.
"К нам не пропускают "скорые" ни на въезд, ни на выезд. Люди гибнут оттого, что им нельзя оказать своевременную помощь. Люди погибли от тяжелых огнестрельных ранений головы и сердца", – пояснила она.
После 17:00 силовики перешли в наступление: подожгли палатки митингующих на Майдане и начали штурм Украинского дома. По данным на 18:07, в уличных боях пострадали порядка сотни человек.
К вечеру 19 февраля была установлена личность первого из трех погибших во время столкновений в Киеве активистов – им оказался член ВО "Свобода" Сергей Дидыч. Впрочем, дальше счет погибшим пошел на десятки.
В 20:00 начался штурм самого Майдана: силовики наступали с Институтской улицы.
Ночью загорелся Дом профсоюзов, люди, среди которых оказалось немало раненых, вынуждены были спасаться, спускаясь из окон с помощью веревок. К трем утра из пылающего здания спасателям удалось вывести 30 человек. Утром 19 февраля Дом профсоюзов продолжал гореть, здание удалось погасить только на следующий день.
За ночь в Трапезной церкви Михайловского собора Киева развернули резервный госпиталь. Стычки с милицией к утру затихли, но несколько тысяч человек держали оборону вокруг сцены на Майдане.
19 февраля, несмотря на блокирование подъездов к Киеву и остановку работы метро, на Майдане собралось до 30 тысяч человек. Уставшие за ночь митингующие спали прямо на телефонных будках на Крещатике.
Точечные столкновения снова начались к полудню 19 февраля, но быстро затихали. В 14:00 митингующие занимают здание Главпочтамта. К этому времени количество погибших увеличилось до 26 человек. Вечером снова запылали шины.
Утром 20 февраля протестующие перешли в контрнаступление и смогли занять Украинский Дом, Октябрьский дворец и оттеснить силовиков к Правительственному кварталу. Ряд силовиков приняли решение перейти на сторону протестующих. В 8:57 на крышах домов заметили первых снайперов.
К 10 утра возобновились столкновения: с обеих сторон летели взрывпакеты, светошумовые гранаты и файеры. Среди активистов оказалось много раненых – их выносили на носилках за периметр Майдана и на автомобилях подвозили к Киевской горгосадминистрации.
11 активистов были убиты из огнестрельного оружия прямо на Майдане, внутри периметра.
20 февраля вошел в историю, как день расстрела "Небесной сотни" – на крышах гостиниц "Казацкий" и "Украина" расположились снайперы, которые открыли прицельный огонь по протестующим.
В июне 2018 года американская компания SITU Research реконструировала события тех дней, ответив на вопрос: кто и откуда расстреливал активистов Майдана.
Исследования, проведенные с помощью анализа множества видеозаписей тех событий и построения детальных компьютерных моделей, показали, что огонь по протестующим вели люди в форме украинских правоохранителей с позиций, которые контролировались милицией.
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