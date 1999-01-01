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Переход на летнее время:
24 факта о весеннем ритуале



Текст, верстка и иллюстрации: Игорь Рец
Все началось с безобидного розыгрыша, но в Первую мировую войну неожиданно стало средством сплочения людей. В пользу этого выступали ученые-энергетики, против - ученые и врачи.

Это то, к чему мы привыкали поколениями, но так и не привыкли. В этом тексте мы собрали 24 факта о переходе на летнее время, которые, надеемся, будут вам интересны.
Факт 1
Адаптация к смене времени может занять около двух недель, это очень вредно
Вред для здоровья стал одним из важных аргументов против перевода часов. Ученые уверены: если даже человек не ощущает дискомфорта от перехода на летнее время, его организм отзывается на внезапную необходимость спать на час меньше особенно остро. Ученые даже вычислили, сколько времени занимает адаптация к "новому режиму".

"Доказано, что любой сдвиг стрелок — неважно, на летнее время, или на зимнее, вызывает изменения в привычном режиме человека. Адаптация к новому режиму пробуждения будет проходить около двух недель. В это время человек может быть раздражительным. Поэтому будьте внимательнее к себе и к окружающим, помните, что если вашего ближнего что-либо раздражает, то это может быть связано и с переводом часов",рассказал нам психолог Алексей Васильев.
Факт 2
Между переводом часов и расходами на социальную сферу есть связь
В апреле 2011 в Раде зарегистрировали проект постановления об отказе от перевода часов на зимнее и летнее время. Проект постановления "Об изменении порядка исчисления времени на территории Украины" был инициирован с целью предотвратить негативное влияние на здоровье граждан вследствие перевода часов на час вперед и на час назад.

По мнению автора документа, "принятие постановления позволит избежать появления новых и обострения существующих заболеваний у граждан Украины. С уменьшением заболеваемости уменьшатся расходы из государственного бюджета Украины на помощь социально незащищенным слоям населения".

Таким интересным образом авторам проекта удалось сплести в единую косу экономию в секторе энергетики за счет перевода часов, негативные тенденции в медицинской сфере (ухудшение здоровья), и усиление давления на социальный сектор (помощь социально-незащищенным слоям населения).

Как мы еще умудряемся выживать?!!
Факт 3
Экономия в 1 млрд квт/ч это много, но не в процентах
Не секрет, что основная причина перевода часов - экономическая. Каждый год ученые делают свежее открытие, доказывая несостоятельность идеи экономить электричество переводом стрелок часов. Но комплексный анализ того, сколько же конкретно перевод часов позволяет экономить нашей стране, на самом деле редкость. Ранее наши журналисты уже отвечали на вопрос об экономии вместе с учеными. Доцент Одесского политеха Анатолий Бондарчук точно вычислял объем экономии из-за временных сдвигов. Цифра внушительная: 1 млрд квт/ч! Но от общего объема потребляемой электроэнергии это лишь малая доля, порядка 0,5%.

"В среднем страна потребляет в год 190 млрд киловатт-часов, а перевод стрелок помогает экономить около 1 млрд. Это существенно для нашей небогатой страны, — говорит Бондарчук. — Но можно еще больше экономить. Для этого нужно переходить на летнее время не в конце марта, а в конце февраля".
Факт 4
83% французов за отказ от перевода часов
Комитет по европейским делам при МИД Франции провел масштабный опрос. 2,1 млн участвовавших поделились своим мнением об инициативе отказаться от перевода часов. По итогам опроса, 83,71% поддержали отказ от процедуры перехода.

А вот в вопросе того, по какому времени жить, ответы разделились: Немного более половины опрошенных французов (59%) хотят жить по летнему времени. 37% - по зимнему.
Факт 5
Для главных часов страны свои правила перевода
Мало кто знает, что у центральных часов Киева свой график перевода стрелок.Часы на Доме профсоюзов в центре столицы до 2014 светились яркими красными индикаторами с 13:00 до 23:00, а в остальное время не работали. Ввиду такого факта всеобщий переход на летнее время эти часы ежегодно "просыпали"

Кстати, в 2007 году наши журналисты разбирались в нюансах работы столичных часов.

Теперь уже этот материал стал историческим. Как известно, в 2014 году во время Революции достоинства Дом профсоюзов и часы пострадали от пожара. Их реконструкция была закончена только в декабре 2018-го. Обновленные часы теперь представляют полноценную цветную панель, а не набор из 18 тысяч лампочек, как раньше.
Факт 6
В Украине переводы часов совпадают с выборами
Перевод часов в 2019 году совпадает с президентскими выборами, которые также пройдут в последнее воскресенье марта. Примечательно, что в 2014 году стрелки часов переводили тоже в день выборов, но – в Верховную Раду. Выборы и переход на зимнее время совпадали в 2015-м. 25 октября 2015-го перевод стрелок назад совпал с местными выборами.

Как вы поняли, мистики в этом нет. Перевод часов, как и выборы - мероприятия, привязанные к последнему воскресенью месяца. Но хотя подобные совпадения неизбежны, неискушенного человека легко удивить ими. Так сказать, "совпадение? Не думаю!".

(Кстати, данное правило не касается внеочередных выборов. Они прошли в мае 2014 года, через 2 месяца после перевода часов)
Факт 7
Перевод стрелок на Москву ударил по детям Крыма
Одной из "реформ", которые произошли в Крыму сразу после оккупации полуострова россиянами, стал переход на Московское время. В конце марта 2014 года Крым вошел в часовой пояс UТС+4, переведя стрелки сразу на 2 часа вперед. В связи с этим коррективы внесли, например, в программу учебы школьников.

В марте 2014 года крымских школьников отправили на весенние каникулы на неделю позже. Время отдыха детей перенесли с 24 на 31 марта как раз по этой причине - детям было сложно перестроиться на двухчасовой переход.

Примечательно, что, несмотря на использование часового пояса UTC+4, географически Крым расположен в зоне часового пояса UTC+2
Факт 8
"Премия Дарвина" вручалась за смертельный перевод часов
"Премия Дарвина" - виртуальная антипремия, которая каждый год присуждается людям, умершим либо потерявшим возможность продолжать род вследствие совершенной глупости. Согласно замыслу авторов, люди, умирающие нелепой смертью, позитивно влияют на генофонд и естественный отбор. С начала девяностых авторы интернет-премии собирают истории нелепых смертей, проверяя, какая часть из них является истиной, а какая нет.

"Номинанты" премии 1999 года попали в историю именно из-за перевода часов. Как сообщается, в сентябре 1999 года Израиль настаивал на преждевременном переходе с летнего времени на стандартное для проведения утренних молитв до восхода солнца. В Палестине же отказались жить по часам Израиля, и возникла путаница. Ровно в 17:30 в воскресенье в разных местах Иерусалима взорвались две бомбы. В результате погибли трое подрывников, никто из окружающих не пострадал. Выяснилось, что причина взрыва - несогласованность между временем в Израиле, Палестине и на часовом механизме бомбы.

Сегодня в сети можно найти много упоминаний этой истории, в том числе и на сайте "Премии Дарвина", где она отмечена как проверенная и достоверная. Но отыскать в сети первоисточник новости - сообщение агентства Associated press, спустя 20 лет уже не удается.
Факт 9
Мир не понял шутку Франклина о переводе часов (Точнее понял, но через 100 лет и не так)
Дискуссия об эффективности такого метода экономии, как перевод часов, горячо обсуждается последний десяток лет. Но переводить стрелки для экономии предлагали еще несколько веков назад. Известно, что об "экономии свечей" говорили уже в 1784 году. Инициатором такой дискуссии был Бенджамин Франклин.

Следует сразу отметить, что энергоэффективность тех лет отличалась от современной особенной суровостью.

26 апреля 1784 года, в роли американского посланника во Франции, Бенджамин Франклин опубликовал анонимное письмо с предложением экономить свечи, используя вместо них утренний солнечный свет.

Кроме этого, сатирический план Франклина включал в себя стрельбу из пушки по утрам для более качественного пробуждения горожан, и налог на оконные ставни, закрывающие доступ естественного света в помещение.

Раннее пробуждение и жизнь без оконных ставен должны были лишить французов необходимости использовать свечи 183 ночи в году: с 20 марта до 20 сентября. Шуточный план снабжался цифрами: расход свечей должен был сократиться вполовину, а экономия составляла бы 96 миллионов ливров на 100 тыс. семей.

Возможно, если бы старик узнал, как трепетно потомки прислушались к его инициативе, то предложил бы сократить рабочую неделю до четверга, - чтобы в пятницу вечером у потомков не было пробок.
Факт 10
Впервые серьезно обсуждать тему летнего времени начали в Новой Зеландии
Считается, что современное обоснование использования летнего времени предложил новозеландский энтомолог Джордж Вернон Хадсон. Ученый работал посменно, поэтому дефицит светового дня ощущал особенно остро.

Автор предлагал менять время часов в день равноденствий, чтобы уменьшить количество использования искусственного света. Свои размышления Хадсон представил на суд Веллингтонского философского общества, уже спустя 3 года, в 1898 году была издана научная статья Хадсона на эту тему. Спустя меньше чем через два десятилетия такая практика становится нормой для многих государств.
Факт 11
Аризона и Гавайи не переходят на летнее время
Соединенные Штаты Америки также живут по летнему времени. Но, как и положено, в любом правиле должно быть исключение. В данном случае, целых два: Гавайи и Аризона не пользуются летним временем. Но и для таких исключений есть исключения! На территории резервации народа Навахо в Аризоне переход на летнее время таки осуществляется.

Переход на летнее время в США происходит во второе воскресенье марта (у нас в последнее воскресенье марта). Обратный переход происходит в первое воскресенье ноября.
Факт 12
Летнее время однажды пытались обменять на уголь
Первой европейской страной, которая начала жить по летнему времени, стала Германия. Перевод часов осуществился 30 апреля 1916 года. Вслед за Германией это сделали ее союзники по Первой мировой войне.

Перевод часов должен был обеспечить экономию угля, который был нужен обремененной войной промышленности. Эту инициативу быстро подхватила соперница Германии - Великобритания. В 1917 году на летнее время перешла Россия, а еще спустя год - США.
Факт 13
Перевод стрелок для патриотов
Чтобы человек на ровном месте ущемил себя в чем-то, заставил себя раньше вставать или позже ложиться, его нужно в этом убедить. В начале 20 века необходимость перехода на летнее время была экономической, а значит нацеленой была на людей, горячо поддерживающих государство.

Плакаты с напоминанием о переходе на летнее время часто сопровождались патриотичными сюжетами, как, например, этот плакат из США с "дядей Сэмом"
Факт 14
Время перевода часов у разных стран отличается
В Украине переход на летнее время происходит в 3 часа ночи. В это время стрелка часов смещается на час вперед, к 4 утра. Таким образом, мы спим 31 марта на час меньше, зато осенью, при переводе часов на зимнее время - на час больше.

Время перевода часов в разных странах отличается. Например, в Нью-йорке стрелки часов переводят в 2 часа ночи. Но есть страны, где перевод осуществляется днем. На качество рабочего дня это едва ли повлияет (в основном, переход происходит в воскресенье), но вот на качестве сна - точно!
Факт 15
Железная дорога и аэропорты учитывают переход на летнее время
Транспорт живет по часам, и сфера перевозок воспринимает смещение на целый час особенно остро. Укрзализниця даже опубликовала специальную памятку перед грядущим переводом стрелок. Предприятие напомнило клиентам, что время отправления и прибытия указывается с учетом перевода часов. Точно так же составляют график и в аэропортах. Чуть проще с морским транспортом: там отсчет времени привязан или к международной системе часовых поясов, или к местному времени, если корабль стоит в порту.
Факт 16
Получасовые эксперименты КНДР
В государстве, живущем вне времени, игры со временем, как оказалось, очень даже приветствуются. Так, в 2015 году КНДР отправилась, как бы это смешно не звучало, в прошлое. Назад на 30 минут государство откатилось, чтобы "устранить последствия колониального правления Японии на Корейском полуострове". До этого случая обе Кореи использовали одно время.

В апреле прошлого года КНДР объявила о возвращении в часовой пояс Южной Кореи. Перевести стрелки снова на полчаса вперед предложил лидер КНДР Ким Чен Ын в рамках встречи с южнокорейским лидером Мун Чже Ином.
Факт 17
Перевод стрелок и путешествия во времени
До перехода на летнее время на украинско-российской границе были возможны "телепортации во времени". Пересекая в 15:00 российскую границу, человек оказывался в Украине в 14:00. 31 марта перевод стрелок на час уберет эту разницу, и на полгода временной портал будет объявлен закрытым.

Кстати похожий "временной скачок" можно провернуть на границе Татарстана и Башкортостана. Города Бавлы (Татарстан) и Октябрський (Башкортостан) разделены мостом и часовыми поясами. Перейти мост через реку Ик можно достаточно быстро. Но за счет временной разницы в 2 часа этот мост местные называют "самым длинным в мире"
Факт 18
Хочешь перейти на летнее время? - Тренируйся!
Для Украины перевод часов продлится еще минимум 2 года. Чтобы переход в "новое время" проходил с минимальной акклиматизацией, врачи рекомендуют готовится к нему заранее.

Как утверждают специалисты, если за неделю до перевода часов начать ложиться спать раньше на дополнительных 10 минут каждый день, то в итоге переход на летнее время даже не будет ощущаться.

Среди других советов - пить больше воды, гулять и отдыхать. Советы по большей части являются стандартными для тех, кто хочет вести здоровый образ жизни, что логично: чем более слабым человек себя ощущает, тем сложнее ему справиться с экстремальными условиями.
Факт 19
Перевод часов - не единственная сложность со временем на нашей планете
Перевод часов добавляет хлопот в организации глобальных процессов, особенно в вопросе отношений между государствами, исповедующими разный подход в исчислении времени. А теперь представьте, что таких сложностей может быть еще больше!

Мы знаем, что Земля разделена на 24 часовых пояса с разницей в час. Но есть государства и территории, у которых разница составляет не то что даже полчаса, а всего 15 минут.

Именно такая временная разница между Непалом и Индией.
Факт 20
ВВ-ОО: теперь вы обладаете сверхразумом!
Мы переводим часы два раза в год, и хотя этой традиции уже 100 лет, запомнить, куда и когда переводить стрелки, сложно.

Но есть важный лайфхак, позволяющий раз и навсегда разобраться с переводом часов. Достаточно запомнить две буквы, и повторить их дважды:

"ВВ-ОО"

Тайное послание расшифровывается как "Весной вперед, осенью - обратно".

"ВВ-ОО: вы больше никогда не проспите подъем на работу!"
Факт 21
В этом году происходит один из последних переводов часов для украинцев (но это совершенно не точно!)
В 2018 году Еврокомиссия опросила 4,6 млн европейцев насчет их отношения к переводу часов. Оказалось, что 85% участников не поддерживают такую процедуру. Соответственно, Брюссель начал обсуждать отмену перевода. Отказаться от перевода часов должны были в два этапа: в этот раз должны были перевести стрелки страны, желающие жить по-летнему, а осенью - те, кто хочет жить по-зимнему.

В вопрос вмешался комитет по вопросам транспорта Европарламента. Парламентарии проголосовали за отказ от перехода на летнее и зимнее время с марта 2021 года. О намерениях отказаться от перевода стрелок заговорили и у нас. Украинцам, синхронно с европейцами, следует ждать отмены перевода стрелок с 2021 года.
Факт 22
Первый украинский перевод часов
Украина начала переводить часы в 1981 году, вместе с другими союзными республиками СССР. С этой даты переводы часов стали регулярными. Хотя постановление Временного правительства от 27 июня 1917 года также формально действовало на территории нашей страны. Между 1917 и 1981 годами было много попыток стандартизировать переход на летнее время, но перевод часов то вводили, то отменяли.
Факт 23
В Украине были и другие даты перевода часов
В 1981-1983 годах перевод часов происходил 1 апреля и 1 октября. В 1984 году дата возврата к зимнему времени сместилась, часы стали переводить в последнее воскресенье сентября, как в Европе. Затем появились привычные нам даты - последнее воскресенье марта и последнее воскресенье октября.
24
Летнее время может использоваться как политтехнология
Вопрос о том, какую цель Россия ставила на Донбассе - очередной крымский сценарий (то есть аннексию), или просто дестабилизацию - дискуссионный и обсуждается политологами, историками, социологами...

С самого начала войны на неподконтрольной территории Донбасса Россия демонстрировала явное желание присвоить эти территории. Был введен в оборот российский рубль, а обучение перестроено под российские стандарты. Также были изменения и во времени.

Переход на Московское время произошел в октябре 2014 года, практически синхронно в обеих так называемых "республиках". В Донецке переход на Московское время объявил ныне изгнанный "глава Верховного совета" Борис Литвинов. В Луганске - ныне изгнанный "глава республики" Игорь Плотницкий.

Теперь Луганск и Донецк не переводят часов, как и Россия. Поэтому полгода два областных центра Украины живут в другом часовом поясе.