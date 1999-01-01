Переход на летнее время:

"Премия Дарвина" - виртуальная антипремия, которая каждый год присуждается людям, умершим либо потерявшим возможность продолжать род вследствие совершенной глупости. Согласно замыслу авторов, люди, умирающие нелепой смертью, позитивно влияют на генофонд и естественный отбор. С начала девяностых авторы интернет-премии собирают истории нелепых смертей, проверяя, какая часть из них является истиной, а какая нет.
"Номинанты" премии 1999 года попали в историю именно из-за перевода часов. Как сообщается, в сентябре 1999 года Израиль настаивал на преждевременном переходе с летнего времени на стандартное для проведения утренних молитв до восхода солнца. В Палестине же отказались жить по часам Израиля, и возникла путаница. Ровно в 17:30 в воскресенье в разных местах Иерусалима взорвались две бомбы. В результате погибли трое подрывников, никто из окружающих не пострадал. Выяснилось, что причина взрыва - несогласованность между временем в Израиле, Палестине и на часовом механизме бомбы.
Сегодня в сети можно найти много упоминаний этой истории, в том числе и на сайте "Премии Дарвина", где она отмечена как проверенная и достоверная. Но отыскать в сети первоисточник новости - сообщение агентства Associated press, спустя 20 лет уже не удается.