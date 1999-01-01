Переход на летнее время:

Дискуссия об эффективности такого метода экономии, как перевод часов, горячо обсуждается последний десяток лет. Но переводить стрелки для экономии предлагали еще несколько веков назад. Известно, что об "экономии свечей" говорили уже в 1784 году. Инициатором такой дискуссии был Бенджамин Франклин.



Следует сразу отметить, что энергоэффективность тех лет отличалась от современной особенной суровостью.



26 апреля 1784 года, в роли американского посланника во Франции, Бенджамин Франклин опубликовал анонимное письмо с предложением экономить свечи, используя вместо них утренний солнечный свет.



Кроме этого, сатирический план Франклина включал в себя стрельбу из пушки по утрам для более качественного пробуждения горожан, и налог на оконные ставни, закрывающие доступ естественного света в помещение.



Раннее пробуждение и жизнь без оконных ставен должны были лишить французов необходимости использовать свечи 183 ночи в году: с 20 марта до 20 сентября. Шуточный план снабжался цифрами: расход свечей должен был сократиться вполовину, а экономия составляла бы 96 миллионов ливров на 100 тыс. семей.



Возможно, если бы старик узнал, как трепетно потомки прислушались к его инициативе, то предложил бы сократить рабочую неделю до четверга, - чтобы в пятницу вечером у потомков не было пробок.

