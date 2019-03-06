В одной из стран Европы больше не хотят переводить часы

Абсолютное большинство французов захотели навсегда отказаться от зимнего времени

Фото: Pixabay

В одной из стран Европы больше не хотят переводить часы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/003/490/5c80034901083.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/003/490/5c80034901083.jpg 2019-03-06T19:34:00+02:00 Евросоюз Абсолютное большинство французов захотели навсегда отказаться от зимнего времени

Французские граждане поддержали отмену перевода часов и выразили желание жить по летнему времени, такие результаты опроса комитета по европейским делам при МИД Франции были опубликованы на сайте Национального собрания республики.

Так, абсолютное большинство (83,71% из 2,1 млн участвовавших) респондентов поддержали вариант с отказом от данной процедуры.

В вопросе о варианте времени, которое должно остаться в случае отмены перевода часов, больше половины (59%) участников опроса высказались за летнее, и лишь треть (37%) – за зимнее.

Как сообщили в комитете по европейским делам, более подробные результаты будут представлены на собрании 12 марта.

Напомним, ранее на этой неделе комитет Европейского парламента по транспорту и туризму поддержал прекращения изменения летнего времени на зимнее с 2021 года.

Впрочем, в прошлом году Европейская комиссия представила план, в котором предложила навсегда отказаться от изменения времени в 2019 году.

Стоит отметить, что этот вопрос неоднократно поднимался и в Украине, но в этом году перевод часов на летнее время все же состоится. В ночь с 30 на 31 марта 2019 года, ровно в 3 часа, в Украине состоится переход на летнее время. Для этого следует перевести стрелки часов на один час вперед.

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Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.