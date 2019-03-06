В одной из стран Европы больше не хотят переводить часы
Абсолютное большинство французов захотели навсегда отказаться от зимнего времени
Французские граждане поддержали отмену перевода часов и выразили желание жить по летнему времени, такие результаты опроса комитета по европейским делам при МИД Франции были опубликованы на сайте Национального собрания республики.
Так, абсолютное большинство (83,71% из 2,1 млн участвовавших) респондентов поддержали вариант с отказом от данной процедуры.
В вопросе о варианте времени, которое должно остаться в случае отмены перевода часов, больше половины (59%) участников опроса высказались за летнее, и лишь треть (37%) – за зимнее.
Как сообщили в комитете по европейским делам, более подробные результаты будут представлены на собрании 12 марта.
Напомним, ранее на этой неделе комитет Европейского парламента по транспорту и туризму поддержал прекращения изменения летнего времени на зимнее с 2021 года.
Впрочем, в прошлом году Европейская комиссия представила план, в котором предложила навсегда отказаться от изменения времени в 2019 году.
Стоит отметить, что этот вопрос неоднократно поднимался и в Украине, но в этом году перевод часов на летнее время все же состоится. В ночь с 30 на 31 марта 2019 года, ровно в 3 часа, в Украине состоится переход на летнее время. Для этого следует перевести стрелки часов на один час вперед.
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