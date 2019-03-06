Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,76
30,32
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

В одной из стран Европы больше не хотят переводить часы

Сегодня, 19:34

Абсолютное большинство французов захотели навсегда отказаться от зимнего времени

Фото: Pixabay
В одной из стран Европы больше не хотят переводить часы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/003/490/5c80034901083.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/003/490/5c80034901083.jpg Евросоюз Абсолютное большинство французов захотели навсегда отказаться от зимнего времени

Французские граждане поддержали отмену перевода часов и выразили желание жить по летнему времени, такие результаты опроса комитета по европейским делам при МИД Франции были опубликованы на сайте Национального собрания республики.

Так, абсолютное большинство (83,71% из 2,1 млн участвовавших) респондентов поддержали вариант с отказом от данной процедуры.

В вопросе о варианте времени, которое должно остаться в случае отмены перевода часов, больше половины (59%) участников опроса высказались за летнее, и лишь треть (37%) – за зимнее.

Как сообщили в комитете по европейским делам, более подробные результаты будут представлены на собрании 12 марта.

Напомним, ранее на этой неделе комитет Европейского парламента по транспорту и туризму поддержал прекращения изменения летнего времени на зимнее с 2021 года.

Впрочем, в прошлом году Европейская комиссия представила план, в котором предложила навсегда отказаться от изменения времени в 2019 году.

Стоит отметить, что этот вопрос неоднократно поднимался и в Украине, но в этом году перевод часов на летнее время все же состоится. В ночь с 30 на 31 марта 2019 года, ровно в 3 часа, в Украине состоится переход на летнее время. Для этого следует перевести стрелки часов на один час вперед.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Франция, зимнее время, летнее время, перевод часов

Вы сейчас просматриваете новость " В одной из стран Европы больше не хотят переводить часы". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина вслед за ЕС готова отменить переход на зимнее и летнее время

4 сентября 2018, 16:56

Киев взял курс на евроинтеграцию, а значит, должен имплементировать европейское законодательство

В Евросоюзе могут отменить переход на зимнее и летнее время

31 августа 2018, 12:12

Это предложение будет отстаивать президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер

Осень и весна без перевода часов: кому и зачем это нужно

15 сентября 2018, 07:38

Переход на зимнее\летнее время уже не помогает сэкономить электроэнергию

Эксперт рассказал, почему Украина хочет отказаться от перевода часов

23 сентября 2018, 06:01

Украина начала переходить на летнее время в 1981 г. вместе с остальными республиками СССР

Перевод часов не помогает сэкономить – эксперт

24 сентября 2018, 07:44

Перевод часов был экономически оправдан только в начале 20-го века

Японцы отказались переводить время ради Олимпиады-2020

28 сентября 2018, 12:49

Властям Японии придется найти решение проблемы с аномальной жарой в летнее время

Николай Тищенко откровенно о жизни с молодой женой

Автор "Белых роз" рассказал о жизни в нищете

Как выглядят актеры легендарного фильма "Гостья из будущего"

В Днепропетровскую область вторглись российские спецслужбы, - СБУ

Ким Кардашьян показала жуткое фото с псориазом на лице

Алина Гросу рассказала о предстоящей свадьбе

Относительно спикера ВР Парубия начато уголовное производство

Цикорий: польза и вред растворимого напитка

Кто она: самая популярная девушка в Instagram

В России ждала тюрьма: "глава ЦИК ДНР" сдался Украине
Загрузка...

Новый закон о государственном языке: за оскорбление будут штрафовать, а чиновникам придется получить сертификаты

Вчера, 07:38

Чиновников не будут наказывать за общение в быту, но готовят новые квоты

Субсидии стали наличными: как это будет работать

Вчера, 07:19

Как теперь украинцы будут платить за "коммуналку"

Наращивание ракетной мощи для Украины: мечта или реальность

4 марта, 07:51

США предложили Украине восстановить свои ракеты средней дальности: возможно ли это

Инвестиции на маленькие суммы: куда вложиться, чтобы не обесценить деньги

4 марта, 07:00

"Сегодня" подсчитала, на чем заработать, имея немного денег 

Почему певица Руслана годами не платит за коммунальные услуги?

10 знаменитых женщин с ужасно скверным характером

Соловьева довели до истерики критикой Путина