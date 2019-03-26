Переход на летнее время: Украина будет переводить часы еще два года

Украина, как и Евросоюз, будет менять время еще минимум два года — до 2021 года

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Переход на летнее время: Украина будет переводить часы еще два года Мария Пирогова //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/8ae/f74/5c98aef745491.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/8ae/f74/5c98aef745491.jpg 2019-03-26T07:19:00+02:00 Украина Украина, как и Евросоюз, будет менять время еще минимум два года — до 2021 года

Уже в конце недели наша страна не только выберет президента, но и перейдет на летнее время: 31 марта в три часа ночи украинцы переведут стрелки часов на час вперед. Вместе с нами на летний режим перейдет и Европа, хотя там уже давно ведутся разговоры об отмене "временных качелей".

Так, еще в прошлом году Еврокомиссия провела среди европейцев опрос на этот счет. По его результатам выяснилось, что почти 85% из 4,6 млн участников исследования поддерживают идею об отмене. После этого в Брюсселе запланировали упразднить традицию, оставив последний переход в марте этого года для тех стран, которые хотят остаться на летнем времени, и в октябре — для тех, кто предпочтет зимнее. То есть к 2020 году Европа должна была отказаться от этого ритуала полностью. Однако в итоге исполнение замысла отложили на год — до 2021-го. Такое решение недавно приняла Комиссия Европарламента по вопросам транспорта, пояснив, что странам нужно время, чтобы опросить свои граждан и определиться, на какое же время перейти — летнее или зимнее. Предварительная подготовка нужна государствам и во избежание неразберихи с работой транспорта.

В ближайшее время инициативу должен утвердить Европарламент, а уже в июне по этому поводу предусмотрена встреча министров транспорта стран ЕС. Также решение об отмене перевода часов еще должны одобрить страны-члены, но пока дату финального голосования не назначили.

Отменить манипуляции со временем не прочь и украинцы: на президентском сайте то и дело появляются петиции с таким предложением. Правда, до этого времени ни одна из них не набрала достаточного количества голосов. Также в прошлом году решением этого вопроса озаботился один из нардепов, зарегистрировав в Раде соответствующий проект постановления — его до сих пор рассматривают в комитетах.

Несмотря на это, в нашем Кабмине не исключают возможности перехода на одно время с Евросоюзом, ведь в связи с курсом на евроинтеграцию наша страна имплементирует законодательство стран Евросоюза, а значит, и такую "временную поправку" должна будет учесть. Если ЕС таки решится распрощаться с переводом стрелок окончательно, наше Минэкономразвития тут же внесет соответствующее предложение в Кабмин.

Советы: высыпайтесь заранее

По заверениям врачей, в целом переход на летнее время не слишком отражается на здоровье, однако может обернуться несколькими неприятными симптомами.

"Наш организм ко всему приспосабливается, но очень не любит резких изменений. Всего один час недосыпа точно не приведет к серьезным последствиям для здоровья, но нарушение привычного графика может повлечь минимум плохое настроение, раздражительность или быстрое переутомление. Конечно, у более чувствительных людей могут наблюдаться скачки давления или головные боли", — рассказала нам киевский семейный доктор Тамара Глинник.

По ее словам, избежать таких негативных последствий довольно просто — нужно постараться подготовиться к переводу стрелок заранее.

"Уже с сегодняшнего дня желательно начать ложиться спать на 10—15 минут раньше, чем обычно. К воскресенью как раз получится выйти на этот нехватающий час, и адаптация пройдет безболезненно", — говорит медик.

По ее словам, для уменьшения потенциального вреда от перехода на летнее время помогут и практически все стандартные советы по здоровому образу жизни: нужно высыпаться, пить побольше воды, много гулять, избегать стрессов и хорошо питаться.

"Чем меньше человек истощен недосыпом, обезвоживанием и малоподвижным образом жизни, тем больше у него шансов даже не заметить перевода часов", — считает Глинник.

Напомним, ранее "Сегодня" подробно разбирались зачем переводят часы в Украине в 2019 году. Кто и зачем придумали перевод часов в Украине и мире, узнайте в нашей статье.

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АВТОР: Мария Пирогова Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.