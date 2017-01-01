ТЕКСТ: ИГОРЬ РЕЦ
SEGODNYA.UA
Расстрел Амины Окуевой под Киевом
Во вторую годовщину таинственного убийства вспоминаем все подробности
Поздно вечером 30 октября по автомобилю, остановившемуся у железнодорожного переезда рядом с селом Глеваха под Киевом, открыли огонь. Водитель Адам Осмаев получил ранение в ногу, пассажир Амина Окуева - пять пулевых ранений, два из которых в голову. Произошедшее привело к вызвало шок: не успела остыть история с покушением на Окуеву, как происходит убийство. Наложилось и то, что Окуева была помощницей на тот момент действующего народного депутата Игоря Мосийчука, пострадавшего от взрыва бомбы незадолго до убийства Окуевой. В годовщину убийства добровольца вспоминаем, кем была Амина Окуева, какие версии убийства выдвигались, и к чему они пришли сейчас.
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Кто такая Амина Окуева
От медика из Одессы до пресс-секретаря чеченского батальона
Амина Окуева стала известной после участия в Революции достоинства и в последовавшей за ней войне на востоке Украины. Во время Евромайдана была врачом восьмой "Афганской сотни" в рядах Самообороны Майдана. С началом войны вступила медиком сначала в батальон "Киев-2", затем в "Золотые ворота" и, наконец, в Миротворческий батальон им. Джохара Дудаева, но уже на позицию пресс-офицера.

До 2014 года жизнь Окуевой также была связана с Кавказом. Амина Окуева, урожденная Наталья, родилась в 1983 году в Одессе в семье чеченца и польки. После смерти отца мать вышла замуж за Виктора Никифорова, дочь получила фамилию отчима. Позже семья Натальи Никифоровой приехала в Москву, а оттуда в Грозный. Там Никифорова вышла замуж, взяла фамилию мужа - Окуева, приняла ислам и сменила имя на Амину. Муж-чеченец погиб на войне (впрочем, точные обстоятельства его смерти неизвестны), и в Одессу вместо Натальи Никифоровой вернулась уже Амина Окуева.

В Украине девушка поступила на отделение общей хирургии Одесского национального медицинского университета. С началом Евромайдана, как уже отмечалось выше, стала медиком в "Афганской сотне" Самообороны, а затем в добровольческом батальоне "Киев-2", принимала участие в боях за Дебальцево. Как рассказывала сама Окуева, медициной ей приходилось заниматься мало.

На парламентских выборах Амина пыталась пройти самовыдвиженцем по одному из районов родной Одессы, но заняла лишь девятое место.

Окуева выполняла боевые задачи в районе Чернухино Луганской области, участвовала в создании Международного миротворческого батальона им. Джохара Дудаева. Командиром батальона стал полевой командир Ичкерии во время Второй чеченской войны Иса Мунаев.

Когда Мунаев погиб в Дебальцевском котле, батальон возглавил гражданский муж Окуевой Адам Осмаев.

Летом 2017 года на Окуеву было совершено первое покушение.
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Чеченские французы против украинских чеченцев:
Первое покушение на Амину Окуеву
1 июня 2017-го в автомобиле Амины Окуевой и Адама Осмаева разыгрывался настоящий детективный блокбастер, суть которого описывают несколько строчек полицейской сводки:

"Когда они сели в автомобиль, неизвестный достал из коробки пистолет Глок и выстрелил в грудь Осмаеву. В ответ Амина из своего пистолета Макарова сделала несколько выстрелов в стрелка", – подчеркивается в сообщении полиции.

Позже оказалось, что киллер втерся в доверие добровольцам, представившись французским журналистом. Александр Дакар, (известный также как Артур Денисултанов-Курмакаев) собирался якобы подготовить интервью для французского Le Monde. Встретившись на столичном Подоле, сели в машину. Оказавшись в автомобиле, по версии потерпевших, киллер попытался убить Адама Осмаева. В ответ получил сразу несколько пуль из наградного пистолета Окуевой, а затем и несколько выстрелов из пистолета Осмаева.

Подозреваемый в покушении своей вины не признал, сразу после стрельбы в Осмаева и Окуеву заявил, что является жертвой, а произошедшее - случайностью. Себя же он называл Артуром Кринари.
"Он прыгнул ко мне вперед через сидение, и в этот момент произошел случайный выстрел"
"Они (Адам Осмаев и Амина Окуева – ред.) подобрали меня в центре города у цирка. Потом мы поехали к французскому консульству, где я хотел забрать анкеты... Далее уже на Подоле сидели общались в машине. Говорили о подарках, но это не имеет к случившемуся никакого отношения. Я хотел сделать их фото, и тогда Осмаев сам пересел на заднее сидение. Он показал мне коробку, в которой лежал пистолет иностранного производства ("Глок" – ред.). Я впервые увидел такое оружие и взял этот долбаный пистолет в руки, даже не зная, что он заряжен. Когда Осмаев увидел у меня в руках пистолет, он закричал: "Осторожно!". И дернул меня за руку, выворачивая пистолет. Он прыгнул ко мне вперед через сидение, и в этот момент произошел случайный выстрел. Даже не знаю, куда он попал. Я не хотел стрелять, не хотел убивать, все произошло по неосторожности. После этого у них началась истерика, а Окуева выстрелила мне в плечо. Я начал терять сознание и вывалился из машины", – рассказывал вскоре после инцидента Кринари.
Обвинительный акт по существу суд начал рассматривать спустя год после неудачного покушения. 6 июня 2018 в Подольском райсуде Киева прокурор зачитал обвинительный акт в отношении Артура Кинари. "Киллер Осмаева" своей вины не признал, заявил, что оружия у него не было, а приехал он не ради расправы, а чтобы наполнить Окуевой о долгах. Так ли оно было на самом деле - до сих пор разбирается суд.
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Как произошло убийство Амины Окуевой
Непростое совпадение
Вечером 25 октября народный депутат Игорь Мосийчук, политолог Виталий Бала и советник президента Олег Медведев принимали участие в программе на канале "Эспрессо". Позже в СБУ заявили, что за 10 минут до конца программы кто-то припарковал у входа в офис компании мотороллер со взрывчаткой. Бомба сработала как раз когда нардеп выходил из помещения. От взрыва погибли охранник Мосийчука Руслан Кушнир и случайный прохожий - Михаил Мормиль. В больницах оказались трое - Игорь Мосийчук, Виталий Бала и местная жительница - Надежда Тарасенко.

Когда спустя 5 дней стало известно о расстреле автомобиля Окуевой и Осмаева, Мосийчук указал, что они планировали встречу. Окуеву в этом сообщении Мосийчук назвал своей помощницей.

О том, что убийство Окуевой и покушение на Мосийчука - это не просто совпадение, сразу сообщил и политолог Тарас Березовец. По его мнению, произошедшее - "попытка представить Украину failed state. Явно продолжение истории с покушением на Мосийчука. И очевидно, не последнее".

Как и в случае с взрывом у телеканала "Эспрессо", расстрел Окуевой - тщательно подготовленное преступление. По автомобилю стреляли с двух точек, организовав засаду у железнодорожного переезда.

Адам Осмаев в ходе нападения пострадал, но незначительно. Его гражданская супруга Амина Окуева погибла на месте: две из пяти пуль попали в голову.
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Что происходило после убийства
Версии, заявления, российский след
Полиция квалифицировала произошедшее как заказное убийство, а в областной прокуратуре зарегистрировали уголовное производства. Ход производства был на особом контроле, для задержания неустановленных преступников на неизвестном авто объявили план "Сирена".

Занимавший должность секретаря СНБО Алекандр Турчинов возложил ответственность на Россию.

"Россия, продолжая агрессию на востоке Украины, развернула террор в глубоком тылу. Враг должен ответить за убийство нашей сестры", - заявил тогда Турчинов.

В СБУ также допустили российский след, отметив, что этим делом не занимаются:

"Служба безопасности Украины не расследует убийство ветерана АТО, лейтенанта Вооруженных сил Украины Амины Окуевой, но с большой долей вероятности можно предположить, что в этом преступлении есть "российский след", – заявлял возглавлявший СБУ Василий Грицак.

Спустя три месяца народный депутат и советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что Окуева, вероятнее всего, не была главной целью киллеров: по его мнению, они "в первую очередь, хотели убить Адама, но, поскольку они были рядом, а стреляли автоматными очередями из кустарника ночью, то так случилось, что Адам получил ранения, а Амина погибла", - сказал депутат.
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Что сейчас?
Как развивается расследование
Спустя 2 года после убийства Амины Окуевой мы не знаем имен убийц, заказчиков, и обстоятельств произошедшего. Единственный человек, засветившийся в этой истории в качестве киллера-неудачника, Артур Кинари, уже более чем два года находится под следствием, не признает свою вину в неудавшемся покушении, а причастность его к некой тайной сети наемных убийц, совершивших засаду под Глевахой, где погибла Окуева, прокуратура не установила.