Расстрел Амины Окуевой под Киевом

Вечером 25 октября народный депутат Игорь Мосийчук, политолог Виталий Бала и советник президента Олег Медведев принимали участие в программе на канале "Эспрессо". Позже в СБУ заявили, что за 10 минут до конца программы кто-то припарковал у входа в офис компании мотороллер со взрывчаткой. Бомба сработала как раз когда нардеп выходил из помещения. От взрыва погибли охранник Мосийчука Руслан Кушнир и случайный прохожий - Михаил Мормиль. В больницах оказались трое - Игорь Мосийчук, Виталий Бала и местная жительница - Надежда Тарасенко.
Когда спустя 5 дней стало известно о расстреле автомобиля Окуевой и Осмаева, Мосийчук указал, что они планировали встречу
. Окуеву в этом сообщении Мосийчук назвал своей помощницей.
О том, что убийство Окуевой и покушение на Мосийчука - это не просто совпадение, сразу сообщил и политолог Тарас Березовец. По его мнению, произошедшее - "попытка представить Украину failed state. Явно продолжение истории с покушением на Мосийчука. И очевидно, не последнее"
.
Как и в случае с взрывом у телеканала "Эспрессо", расстрел Окуевой - тщательно подготовленное преступление. По автомобилю стреляли с двух точек, организовав засаду у железнодорожного переезда.
Адам Осмаев в ходе нападения пострадал, но незначительно. Его гражданская супруга Амина Окуева погибла на месте: две из пяти пуль попали в голову.