Расстрел Амины Окуевой под Киевом

Амина Окуева стала известной после участия в Революции достоинства и в последовавшей за ней войне на востоке Украины. Во время Евромайдана была врачом восьмой "Афганской сотни" в рядах Самообороны Майдана. С началом войны вступила медиком сначала в батальон "Киев-2", затем в "Золотые ворота" и, наконец, в Миротворческий батальон им. Джохара Дудаева, но уже на позицию пресс-офицера.



До 2014 года жизнь Окуевой также была связана с Кавказом. Амина Окуева, урожденная Наталья, родилась в 1983 году в Одессе в семье чеченца и польки. После смерти отца мать вышла замуж за Виктора Никифорова, дочь получила фамилию отчима. Позже семья Натальи Никифоровой приехала в Москву, а оттуда в Грозный. Там Никифорова вышла замуж, взяла фамилию мужа - Окуева, приняла ислам и сменила имя на Амину. Муж-чеченец погиб на войне (впрочем, точные обстоятельства его смерти неизвестны), и в Одессу вместо Натальи Никифоровой вернулась уже Амина Окуева.



В Украине девушка поступила на отделение общей хирургии Одесского национального медицинского университета. С началом Евромайдана, как уже отмечалось выше, стала медиком в "Афганской сотне" Самообороны, а затем в добровольческом батальоне "Киев-2", принимала участие в боях за Дебальцево. Как рассказывала сама Окуева, медициной ей приходилось заниматься мало.



На парламентских выборах Амина пыталась пройти самовыдвиженцем по одному из районов родной Одессы, но заняла лишь девятое место.



Окуева выполняла боевые задачи в районе Чернухино Луганской области, участвовала в создании Международного миротворческого батальона им. Джохара Дудаева. Командиром батальона стал полевой командир Ичкерии во время Второй чеченской войны Иса Мунаев.



Когда Мунаев погиб в Дебальцевском котле, батальон возглавил гражданский муж Окуевой Адам Осмаев.



Летом 2017 года на Окуеву было совершено первое покушение.

