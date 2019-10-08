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игорь рец
Солдаты будущего, боевые роботы и дроны в Киеве


Зачем МВЦ окружили боевой техникой и почему это повод гордиться
Международный выставочный центр (МВЦ) - самое крупное выставочное сооружение Украины. В 2017 году, спустя год после победы Джамалы на Евровидении это здание встречало гостей со всего мира для проведения очередного песенного конкурса. В 2019 году 8-11 октября МВЦ также наполнили иностранцы, а периметр здания окружили самые современные боевые машины.

Тревожиться не стоит: техника преимущественно украинская, хотя в самом МВЦ много и иностранного оружия. В эти дни в Киеве проходит ежегодная выставка "Оружие и безопасность". Об инновационных украинских разработках мы и расскажем в этом материале.
Оружие и безопасность: кто приехал на выставку и зачем
Первый взгляд
МВЦ находится в левобережной части Киева. Добраться туда, избежав пробок и тянучек, легче всего на метро. Место выбрано не зря: внутри высота от пола до потолка - 25 метров. Здесь легко может разворачиваться автокран, и, судя по тому, сколько всего внутри, разворачивался он не раз.
"Иностранцы продуманнее поступили, ну, как-то просторнее, что-ли", - слышу сетования одного из участников выставки. Площадь выставочных залов в 28 тысяч квадратных метров разделена на четыре большие секции. Секция с украинской боевой техникой представлена стройными рядами боевых машин, вооружения к ним и комплектующих. Это действительно самый оживленный и плотно заставленный стендами сектор. Но, возможно, и самый интересный из всех: как для журналистов, так и для потенциальных покупателей.

Именно ту и находится суперсовременный бронетранспортер, о котором уже писал сайт "Сегодня". Наберитесь терпения, мы рассмотрим его подробнее немного позже. А пока давайте поглядим по сторонам: кто же все эти люди?
Как заявляют организаторы, выставка заинтересовала 370 участников. Подавляющее большинство - украинские производители, но есть и 48 иностранных компаний. Представлены предприятия стран как ближнего, так и дальнего зарубежья, всего - 16 других государств. Их флаги вывесили под сводом потолка МВЦ:

  1. Австрия
  2. Беларусь
  3. Бельгия
  4. Германия
  5. Дания
  6. Израиль
  7. Италия
  8. Казахстан
  9. Китай
  10. Латвия
  11. Польша
  12. США
  13. Турция
  14. Финляндия
  15. Хорватия
  16. Чехия
Из иностранных больше всего предприятий из Турции - 14. Также в лидерах США - 9 стендов - и Польша - 5 оружейных компаний.

Среди украинских производителей больше всего участников-компаний концерна Укроборонпром - 36 предприятий. Нужно отметить, что интерес к выставке растет: в этом году общее число компаний выросло с 346 до 370, а число иностранных производителей вооружения - с 34 до 48.

Выставка разделена на два блока: гражданское оружие/средства защиты, и техника/вооружение войск и полиции. Больше, конечно, здесь интереса к новинкам военной сферы - к тому, что в реальной жизни увидеть и пощупать приходится нечасто.

Мероприятие посетили министр внутренних дел Арсен Аваков и министр обороны Андрей Загороднюк. Во время торжественного открытия выставки Аваков заявил, что в его планах - ознакомиться с новинками техники и совершить приобретения, которые усилят безопасность в стране.

"Имеем развитие военно-промышленного комплекса, имеем внимание к этому направлению, и имеем задачу и желание обеспечить безопасность нашего государства и наших граждан", - сказал Аваков, после чего министры под шум камер отправились осматривать новинки.
Менее чем через сутки после заявления пресс-служба МВД сообщила о подписании меморандума с украинским предприятием "Антонов" о покупке девяти самолетов Ан-178. Пяти - для ГСЧС и четырех для Нацгвардии.

Новость о закупках МВД подводит нас к важному вопросу: кто в основном покупает украинскую технику? Но все по порядку: сначала разберемся, кто украинскую технику производит.
Государство и частники:
Кто и зачем создает современные боевые машины Украины
Участников мероприятия можно для наглядности разделить на три условные группы:

  • Государственные предприятия оборонного комплекса
  • Частные компании, работающие или желающие работать с военно-промышленным комплексом
  • Изобретатели

Определить "на глаз", кто из первых двух групп перед тобой, непросто. И "частники", и госкомпании сосредоточены преимущественно на решениях, удовлетворяющих текущие задачи украинской и зарубежной оборонки; есть частные компании, производящие комплектующие для госкомпаний, но бывает и наоборот.

Некоторое наблюдение за гостями выставки также позволяет сформировать о них определенное представление. Попадаются люди в национальных костюмах, но чаще в пиджаках: они деловито рассматривают разработки, интересуются характеристиками техники и внимательно слушают.
Продукция КБ Луч
Среди особенно интересных для иностранного потребителя стендов - продукция конструкторского бюро "Луч". И неудивительно: на выставке предприятие демонстрировало новинки высокоточного украинского вооружения.

Давайте пройдемся и мы, а заодно оценим, что же было представлено современными украинскими оружейниками.
Ударный беспилотник и дрон-камикадзе:
Оружие будущего, стреляющее ракетами прошлого
На одном из стендов видим необычный прибор: дрон с закрепленными под днищем двумя тубусами от ручных ракетных установок. Ударный коптер, разработанный украинской инновационной научно-производственной компанией Adrones, носит угрожающее название - Demon-E.


Компания Adrones появилась в 2014 году в качестве волонтерского объединения, которое сосредоточилось на помощи армии. Demon-E, как утверждают разработчики, это воплощение наработок, которые были получены в современной войне.
Беспилотник с подвесом в виде дрона-камикадзе
Коптер Demon-E имеет один существенный минус, которым страдают все современные коптеры: у него малое время полета (до 30 минут) и расстояние (до 20 километров). Тем не менее, среди разработок компании есть комбинированный беспилотный летательный аппарат. Он состоит из двух модулей: дрон перевозчик и дрон-камикадзе. Дрон-перевозчик способен отправить груз в виде дрона-камикадзе на расстояние до 60 километров. После этого дрон-камикадзе способен преследовать цель на расстоянии до 30 км, что дает возможность использовать систему на расстоянии до 90 км.
Мобильный радиолокатор 90К6Е
Устройство, которое "видит" самолеты в радиусе 500 км
Радиолокатор 90К6Е
Мобильный 3D радиолокатор 90К6Е - гордость Укроборонпрома. Устройство предназначено для обнаружения целей на низких, средних и больших высотах. Состоит из двух единиц - тягача (на котором находится пункт управления) и прицепа-локатора.

Как говорят на предприятии, 90К6Е - инновационное устройство, обгоняющее конкурентов по характеристикам. В прошлом локаторы создавались на лампах. В этом устройстве используется современный 30-киловаттный транзисторный передатчик, разработанный учеными запорожской "Искры". Передатчик фактически перекрывает круговую территорию диаметром 1000 км. Может фиксировать объекты на эшелонах до 40 километров и сопровождать одновременно более 300 воздушных объектов.
Самоходный робот-уничтожитель с пулеметом
Такое раньше только в кино показывали
Прогресс не стоит на месте. Однажды человек научил машину вместо себя варить кофе. Но теперь человек научил машину воевать вместо себя. Самоходная установка может существовать и в формате стационарной турели. На наших глазах такая турель "смотрит" дулом автомата, в один момент пушка даже направляется прямо на нас.
"Она сама определяет в кого стрелять?", - интересуемся у разработчиков. "Нет, такое запрещено Женевской конвенцией. Решение об огне принимает всегда человек", - объясняет представитель компании-производителя.
"Атаман-3"
БТР для современной войны
"Атаман-3" получил цифру в названии по количеству осей. Традиционно, бронетранспортеры были восьмиколесными. С развитием войны менялся и подход к машиностроению. Производитель использовал трехосевую, шестиколесную базу, чтобы сделать машину короче, а значит - маневреннее в новых условиях войны. Понятие поля боя, линии фронта постепенно исчезает. Полем боя может быть город, а значит, БТР должен иметь возможность развернуться там же, где и легковой автомобиль - в плотной застройке.
Поставленные задачи подтолкнули разработчиков на еще один ход: десант из такого бронетранспортера выходит через дверь, расположенную сзади корпуса, а не сверху, как в машинах времен СССР. Это позволяет спасти десантников от снайперского огня. Водителя же защищает специальное бронестекло. Образец такого стекла также есть на выставке: многослойное, с множеством трещин от трех попаданий из крупнокалиберной винтовки. Это результат испытаний. По стандартам качества, такое стекло должно выдержать три попадания бронебойным зажигательным выстрелом калибра 7,62. Попадания должны образовать равнобедренный треугольник 15х15х15 см. Как мы видим ниже, стекло выдержало.
Сергей Вилков, начальник отдела развития компании НПО Практика в интервью объясняет главные фишки нового "Атамана-3":
Ноу-хау "Атамана-3" - камеры для панорамного обзора. В условиях города такие камеры позволяют водителю и капитану экипажа иметь полное представление о том, что находится вокруг боевой машины. Изображения с камер "сшиваются" в трехмерную картинку виртуальной реальности и передаются в специальный шлем с очками. Надев такой шлем на голову, оператор может видеть все, что происходит вокруг, если необходимо, в том числе и в тепловом излучении. Программное обеспечение - также разработка украинцев, за него отвечала компания Limpid Group. Коммуникационный менеджер компании рассказывает о разработке.
Солдат будущего
В настоящее время только в виде концепта
Компания "Телекарт-прибор" взялась за амбициозную задачу: изготовить костюм солдата будущего. Пока он существует лишь в виде прототипа. Такая разработка может качественно влиять как на эффективность, так и на безопасность солдата. Подробнее - смотрите на видео.
Уши разведки
Акустические системы, позволяющие услышать звук затвора на винтовке противника
Трембита, традиционный инструмент гуцулов, исторически использовался в качестве средства передачи данных. Большая - до 4 метров - труба позволяла протяжной мелодией на дальние расстояния известить людей о радостном или горестном событии.

Система аккустического наблюдения "Трембита", разработанная Национальным авиационным университетом, имеет обратный принцип действия: работая совершенно бесшумно, она может на большом расстоянии "услышать", как запускается снаряд или щелкает затвор на винтовке противника. А ведь, как известно, осведомлен - значит вооружен.


"Трембита" - профессиональная военная разработка, построенная на энтузиазме: руками студентов и преподавателей создаются как крупные системы ротного уровня ("Трембита"-БИСС), так и совсем компактные, для разведчиков ("Трембита"-ММ)

Прочная, практичная, простая - "Трембита"-ММ может работать от четырех батареек из фонарика или от любого другого подходящего источника питания. Разработчики сделали систему автономной, отталкиваясь от специфики работы разведки.
Противодронные пушки
На случай восстания машин, и не только
Пушка для борьбы с дронами
Оружие, напоминающее рельсотрон из компьютерной игры Quake 3, представлено как минимум на трех разных стойках от трех разных производителей. Пушка, несмотря на угрожающий вид, для человека безопасна, но для дронов - смертельна. Для успешной атаки нужно вскинуть такую винтовку вверх, хорошенько прицелиться, и, как заправский охотник, выпустить заряд электромагнитной картечи прямо по пролетающей высоко в небе утке-квадрокоптеру.

Принцип работы в том, что электромагнитная винтовка бьет импульсом, который совпадает с рабочей частотой дрона. То есть дрон получает "кашу" из данных и вместо того, чтобы слушаться своего владельца, падает и разбивается.
Такие пушки можно применять как в военных, так и в гражданских целях. Киевские копы по секрету сообщили, что такая пушка есть у них на вооружении, и использоваться она может, к примеру, для предотвращения передачи с помощью коптеров наркотиков в места заключения или незаконного пересечения границы квадрокоптерами с сигаретами и прочей контрабандой.
Для кого создают боевые машины
Производители военной техники ждут, что разработки будут интересны как внутри страны, так и за ее пределами
В разговорах производители техники откровенничают, что наша техника популярна за рубежом из-за ее качества и относительной дешевизны. О том, что создавать в Украине экспортную продукцию выгодно, не скрывают. В то же время, образцы, которые производят здесь, не уступают по качеству иностранным.

Производители систем контроля и мониторинга ожидают, что их продукция будет интересна украинским военным на Донбассе, пограничникам на рубежах государства и полицейским внутри него. Создатели высокоточного вооружения рассчитывают, что их продукция отправится на экспорт. А растущий интерес к украинской военной выставке только добавляет уверенности в этих ожиданиях.