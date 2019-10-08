Солдаты будущего, боевые роботы и дроны в Киеве

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Как заявляют организаторы, выставка заинтересовала 370 участников. Подавляющее большинство - украинские производители, но есть и 48 иностранных компаний. Представлены предприятия стран как ближнего, так и дальнего зарубежья, всего - 16 других государств. Их флаги вывесили под сводом потолка МВЦ:Из иностранных больше всего предприятий из Турции - 14. Также в лидерах США - 9 стендов - и Польша - 5 оружейных компаний.Среди украинских производителей больше всего участников-компаний концерна Укроборонпром - 36 предприятий. Нужно отметить, что интерес к выставке растет: в этом году общее число компаний выросло с 346 до 370, а число иностранных производителей вооружения - с 34 до 48.Выставка разделена на два блока: гражданское оружие/средства защиты, и техника/вооружение войск и полиции. Больше, конечно, здесь интереса к новинкам военной сферы - к тому, что в реальной жизни увидеть и пощупать приходится нечасто.Мероприятие посетили министр внутренних дел Арсен Аваков и министр обороны Андрей Загороднюк. Во время торжественного открытия выставки Аваков заявил, что в его планах - ознакомиться с новинками техники и совершить приобретения, которые усилят безопасность в стране."Имеем развитие военно-промышленного комплекса, имеем внимание к этому направлению, и имеем задачу и желание обеспечить безопасность нашего государства и наших граждан", - сказал Аваков, после чего министры под шум камер отправились осматривать новинки.