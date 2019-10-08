МВД закупит у "Антонова" самолеты Ан-178: Аваков сообщил подробности

Это первый госорган в Украине, закупающий отечественные самолеты для своих нужд

Самолет Ан-178 / Фото: mvs.gov.ua

Министерство внутренних дел закупит у ГП "Антонов" самолеты Ан-178, которые ранее заинтересовали и турков. Глава МВД Арсен Аваков подписал меморандум с украинским предприятием в рамках XVI специализированной выставки "Оружие и безопасность", сообщает пресс-служба силового ведомства.

"Сейчас мы подписали предварительные договоренности о поставках для системы МВД Ан-178. Это украинский красавец, который впервые будет поставляться в Украину. Девять самолетов будут работать на нужды ГСЧС (Госслужбы по чрезвычайным ситуациям). Еще четыре будут использоваться Нацгвардией", – заявил министр.

По его словам, спасатели будут использовать самолеты, в том числе, для тушения пожаров, а Нацгвардия – для перевозки грузов и личного состава. Аваков указал на важный момент: пожарный самолет можно быстро переоборудовать в медико-эвакуационный, грузовой или транспортный. Кроме того, отдельно планируется установка системы пожаротушения контейнерного типа, которая будет генерировать маленькие водные "бомбы".

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Глава МВД напомнил, что ведомство уже заказывало у "Антонова" самолеты Ан-142П. Он призвал поддержать отечественное авиастроение.

"Меморандум о приобретении 13 Ан-178 для МВД – это база для движения вперед для этих моделей. Как только Украина покупает для себя, покупают иностранцы", – отметил он.

В свою очередь президент ГП "Антонов" Александр Донец заявил, что предприятие надеется на дальнейшее двустороннее сотрудничество с МВД.

"МВД сделало важный шаг в государственных заказах. Они впервые заказали украинские самолеты для своих нужд. Мы надеемся, что не остановимся на самолетах Ан-178 и Ан-142П", – сказал он.

Как сообщали новости "Сегодня", в январе текущего года Аваков заявлял, что МВД закупит украинских самолетов на 450 млн долларов. Программу планируется реализовать за пять лет.

Напомним, новости "Сегодня" вели онлайн-трансляцию презентации нового БТР "Атаман-3", публиковали фото и видеос выставки.

В сентябре в Нежине представили самолеты для пограничников и спасателей, сделанные в Украине. "Сегодня" были свидетелями того, как оценили технику спасатели и пограничники. На площадке – пять маленьких самолетиков и каждый имеет особенности.

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