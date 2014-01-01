"У нас очень много табу"

- Сталкивался со мнением, будто искусство муралов может развиваться либо в бедных странах, где у художников это единственная возможность заявить о себе, либо в богатых, где у общества есть деньги оплатить такое искусство. Как в Украине будет развиваться ситуация?



- В Мексике была очень интересная штука: админресурс был заинтересован в людях, которые создавали, как это называлось, "новое искусство". И оно было действительно новое, ведь в таком формате никто не рисовал. У нас в те времена была похожая ситуация - был определенный социальный заказ. Однако когда в Советском союзе был взят курс на соцреализм, сказали, что все это - "барские прихоти". Например, школа Бойчука предлагала сделать своеобразный "неовизантизм", принять за основу иконографию, но потом стало понятно, что икона и советское искусство находятся в диссонансе, потом стало понятно, что в диссонанс входит и сама византийская традиция. Затем они подумали и вернулись к классицизму.



Как в Украине это будет развиваться я не знаю. Сегодня у нас немножко анархия, и немножко дефицитный бюджет Украины. Я не уверен, что социальный заказ имеет место. Я вижу как это выглядит в Днепре - мне предлагали там работать, но я понял, что на финальной стадии мне уже говорят, что и как делать, какое дерево рисовать, как должны висеть качели и кто на них должен сидеть. На выходе - в городе появляется мурал, где парень с пакетом из супермаркета смотрит на Эйфелеву башню. Такое впечатление, что это гастарбайтер приехал работать. Такое у нас муралистичное искусство есть на финише.



Это интересный вопрос, но как непосредственному участнику этого процесса, мне трудно сказать, что будет; но интересно посмотреть, что получится.



Намного более интереснее участвовать в Worldwide-процессах. Рисовать в других странах, представлять Украину. Это интереснее, ведь в Европе, США и Китае все гораздо сильнее коммерциализировано, но есть понимание, что твое воображение, фантазия, видение, будут кому-то интересными. В Украине, я считаю, будут появляться определенные течения, к этому процессу присоединятся учебные заведения. Ведь сегодня нет людей, которые этому учат. В Харькове есть специалисты монументального искусства, но они занимаются станковой живописью по госзаказу. Ранее кадры, которые выпускали такие кафедры, были необходимы для создания огромных панно, мозаик. Это направление резко оборвался вместе с исчезновением периода социализма.

