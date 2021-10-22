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Много локаций и 125 тысяч лампочек! Как украсят Днепр к Новому году – фото

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
22 октября, 13:50
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Днепр преобразится к Новому году – фото и список праздничных локаций
Днепр украсят тысячами лампочек к Новому году
Днепр украсят тысячами лампочек к Новому году / Фото: Коллаж: Сегодня

В Днепре власти уже решили, как украсят город к Новому году. Всего в Днепре сделают восемь праздничных локаций.

Об этом сообщает "Наше місто".

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Фото: "Наше місто"

Где будут новогодние локации:

  • скверы Прибрежный и на Слобожанском проспекте;
  • Европейская площадь;
  • улицы Воскресенская, Грушевского, Сичевых Стрельцов;
  • Новый мост;
  • Фестивальный причал.
Фото: "Наше місто"

По-настоящему праздничную атмосферу создадут более 125 тысяч источников света. Издание отмечает, что благодаря современным техническим решениям вмешательство в городскую электросистему будет минимальным.

Фото: "Наше місто"

Что ждет днепрян:

  • Фестивальный причал. Масштабная инсталляция с большими фигурами (не менее 32 шт высотой 8 м).
  • Сквер Прибрежный. Самый большой в Украине сухой светодинамический пиксельный фонтан высотой 8 м. Также более двух километров гирлянд и 20-ти светящихся фигур.
  • Сквер на Слобожанском проспекте. Там установят 8-метровую новогоднюю елку. А сам сквер украсят гирляндами и около 40-ка декорациями.
  • Новый мост – украсят 80 опор освещения.
  • Европейская площадь (Площадь Героев Майдана). Там установят новую елку высотой 20 метров и новогодний городок с фотозонами.
  • Центральные улицы. На сайте пишут, что для украшения улиц дизайнеры использовали за основу лучшие европейские тренды, но какие именно – не уточнили.
Фото: "Наше місто"
Фото: "Наше місто"

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