Много локаций и 125 тысяч лампочек! Как украсят Днепр к Новому году – фото

Днепр преобразится к Новому году – фото и список праздничных локаций

Днепр украсят тысячами лампочек к Новому году / Фото: Коллаж: Сегодня

В Днепре власти уже решили, как украсят город к Новому году. Всего в Днепре сделают восемь праздничных локаций.

Об этом сообщает "Наше місто".

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Фото: "Наше місто"

Где будут новогодние локации:

скверы Прибрежный и на Слобожанском проспекте;

Европейская площадь;

улицы Воскресенская, Грушевского, Сичевых Стрельцов;

Новый мост;

Фестивальный причал.

Фото: "Наше місто"

По-настоящему праздничную атмосферу создадут более 125 тысяч источников света. Издание отмечает, что благодаря современным техническим решениям вмешательство в городскую электросистему будет минимальным.

Фото: "Наше місто"

Что ждет днепрян:

Фестивальный причал. Масштабная инсталляция с большими фигурами (не менее 32 шт высотой 8 м).

Масштабная инсталляция с большими фигурами (не менее 32 шт высотой 8 м). Сквер Прибрежный. Самый большой в Украине сухой светодинамический пиксельный фонтан высотой 8 м. Также более двух километров гирлянд и 20-ти светящихся фигур.

Самый большой в Украине сухой светодинамический пиксельный фонтан высотой 8 м. Также более двух километров гирлянд и 20-ти светящихся фигур. Сквер на Слобожанском проспекте. Там установят 8-метровую новогоднюю елку. А сам сквер украсят гирляндами и около 40-ка декорациями.

Там установят 8-метровую новогоднюю елку. А сам сквер украсят гирляндами и около 40-ка декорациями. Новый мост – украсят 80 опор освещения.

Европейская площадь (Площадь Героев Майдана). Там установят новую елку высотой 20 метров и новогодний городок с фотозонами.

Там установят новую елку высотой 20 метров и новогодний городок с фотозонами. Центральные улицы. На сайте пишут, что для украшения улиц дизайнеры использовали за основу лучшие европейские тренды, но какие именно – не уточнили.

Фото: "Наше місто"