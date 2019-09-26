Боевики не прекращают обстрелы на Донбассе: ВСУ понесли потери

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За минувшие сутки, 25 сентября, на Донбассе пророссийские боевики 32 раза обстреляли позиции украинских военнослужащих. Два бойца ВСУ получили ранения, еще один – боевую травму, сообщили в пресс-центре ООС.

"25 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 32 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, снайперской и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 16 обстрелов позиций Объединенных сил. Дважды неподалеку Красногоровки стреляли из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Пять обстрелов из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия боевики устроили вблизи Марьинки. Три раза из вооружения БМП и стрелкового оружия оккупанту ударили вблизи Водяного, дважды из гранатометов различных систем и стрелкового оружия – неподалеку Песков. Неподалеку Опитного и Новотроицкого боевики стреляли из автоматических гранатометов, неподалеку Авдеевки – из подствольных гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи Новогнатовка оккупанты применили стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 16 обстрелов позиций Объединенных сил. Четыре обстрела вблизи Майского враг устроил из минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Пять раз неподалеку Новолуганского боевики ударили из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, снайперской и стрелкового оружия. Неподалеку Южного велся огонь из миномета калибра 82 мм, автоматического гранатомета и стрелкового оружия, а неподалеку Светлодарска – из миномета калибра 82 мм, автоматического гранатомета. Дважды вблизи Золотого-4 оккупанты стреляли из миномета калибра 82 мм, автоматического гранатомета и стрелкового оружия. Вблизи Новотошковского велся огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а неподалеку Луганского – из станкового противотанкового гранатомета. В районе Зайцево велся огонь из стрелкового оружия.

"За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов два военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения, еще один – боевое травмирование", – рассказали в ООС.

Как сообщалось, 24 сентября на Донбассе пророссийские боевики 24 раза обстреляли позиции украинских военнослужащих. Один боец ВСУ погиб, еще один получил ранения.

А 23 сентября на Донбассе пророссийские боевики 24 раза обстреляли позиции украинских военнослужащих. К счастью, обошлось без погибших, однако два бойца Вооруженных сил Украины получили ранения.

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