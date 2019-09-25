Снова потери: в штабе ООС рассказали о ситуации на Донбассе

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За минувшие сутки, 24 сентября, на Донбассе пророссийские боевики 24 раза обстреляли позиции украинских военнослужащих. Один боец ВСУ погиб, еще один – получил ранения, сообщили в пресс-центре ООС.

"24 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 23 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. А также, из гранатометов различных систем, снайперской и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 13 обстрелов позиций Объединенных сил. Четыре раза боевики открывали огонь из гранатометов различных систем, снайперской и стрелкового оружия вблизи Марьинки. Неподалеку Гнутово и Новоселовки Второй велся огонь из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия. Трижды вблизи Павлополя, дважды около Красногоровки и вблизи Водяного и Пищевиков российские наемники ударили из стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 10 обстрелов позиций Объединенных сил. Четыре раза из минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия боевики стреляли вблизи Майского. Два обстрела из минометов калибра 82 мм, а также с автоматического гранатомета и стрелкового оружия оккупанты устроили вблизи Луганского. Неподалеку Крымского велся огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, в районе Зайцево – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия. Вблизи Новолуганского враг применил гранатомет различных систем, а неподалеку Троицкого – стрелковое оружие.

"За минувшие сутки в результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, еще один военнослужащий получил ранения", - рассказали в ООС.

Напомним, 23 сентября на Донбассе пророссийские боевики 24 раза обстреляли позиции украинских военнослужащих. В результате вражеских обстрелов, к счастью, обошлось без погибших, однако два бойца Вооруженных сил Украины получили ранения.

Днем ранее, 22 сентября, на Донбассе пророссийские боевики 15 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих. Один боец ВСУ получил ранения, сообщили в пресс-центре ООС.

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