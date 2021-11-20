Новая провокация РФ на Донбассе: наемники угрожают СММ ОБСЕ

Оккупанты на Донбассе в пятницу, 19 ноября, не пропустили патруль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Старомихайловку. Кроме этого, члены вооруженных формирований угрожали сбить БПЛА СММ, если он будет запущен.
Об этом указывается в ежедневном отчете СММ ОБСЕ.
Два вооруженных члена формирований РФ отказали патрулю СММ в доступе к населенному пункту, сославшись на необходимость получения разрешения от их командиров.
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"Задачей патруля было уточнить сообщения о повреждении гражданских объектов в данном населенном пункте. В 10:25 они сказали, что СММ следует связаться с высокопоставленными членами вооруженных формирований для легкого доступа в поселок", – говорится в отчете.
Прождав около 50 минут на блокпосту, патруль сообщил членам вооруженных формирований, что решил запустить беспилотный летательный аппарат над населенным пунктом для уточнения сообщений о повреждениях, и уведомили об этом наемников.
"После телефонного разговора с командирами члены вооруженных формирований угрожали сбить БПЛА СММ, если он будет запущен. Команда Миссии не стала запускать летательный аппарат и покинула этот район", – отмечается в отчете.
Америка предупредила Россию о последствиях вторжения
Временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин отметила, что агрессия России против Украины будет иметь серьезные последствия.
"Могут быть финансовые последствия, как инструмент противодействия этой агрессии. Мы обеспечиваем безопасность Украины с 2014 года. Недавно предоставили еще 60 миллионов долларов помощи в области безопасности и кое-что из этого уже прибыло в украинские порты в эти выходные. Также продолжим нашу работу с украинскими Вооруженными силами. Хотела бы также отметить, что мы продолжим сотрудничество с украинскими военными на полигоне в Яворове. У нас там есть учебный центр, где мы помогаем тренировать украинских военных. И все это мы делаем, чтобы Украина была готова защитить себя", – рассказала "Сегодня" временно поверенная в делах США в Украине.
Ситуация на данный момент
- Сейчас Россия разными методами пытается дестабилизировать ситуацию в Украине. Наибольшего скопления российских войск вблизи наших границ следует ожидать в январе. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.
- Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США продолжают следить за действиями военных РФ у границ с Украиной, но не могут до конца разгадать планы Москвы.
- В то же время верховный представитель ЕС Жозеп Боррель отметил, что Украина не может рассчитывать на военную поддержку ЕС в случае вторжения России.
- Представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович на днях заявил, что для Украины очевидно, что Россия наращивает военные силы вблизи нашей границы и ситуация уже напоминает события начала 2014 года, которые закончились вторжением в Донбасс и оккупацией Крыма.