Новая провокация РФ на Донбассе: наемники угрожают СММ ОБСЕ

Российские наемники на временно оккупированной территории Донецкой области воспрепятствовали работе патруля СММ ОБСЕ

Оккупанты мешают работе Миссии ОБСЕ / Фото: Коллаж: Сегодня

Оккупанты на Донбассе в пятницу, 19 ноября, не пропустили патруль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Старомихайловку. Кроме этого, члены вооруженных формирований угрожали сбить БПЛА СММ, если он будет запущен.

Об этом указывается в ежедневном отчете СММ ОБСЕ.

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Два вооруженных члена формирований РФ отказали патрулю СММ в доступе к населенному пункту, сославшись на необходимость получения разрешения от их командиров.

"Задачей патруля было уточнить сообщения о повреждении гражданских объектов в данном населенном пункте. В 10:25 они сказали, что СММ следует связаться с высокопоставленными членами вооруженных формирований для легкого доступа в поселок", – говорится в отчете.

Прождав около 50 минут на блокпосту, патруль сообщил членам вооруженных формирований, что решил запустить беспилотный летательный аппарат над населенным пунктом для уточнения сообщений о повреждениях, и уведомили об этом наемников.

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"После телефонного разговора с командирами члены вооруженных формирований угрожали сбить БПЛА СММ, если он будет запущен. Команда Миссии не стала запускать летательный аппарат и покинула этот район", – отмечается в отчете.

Америка предупредила Россию о последствиях вторжения

Временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин отметила, что агрессия России против Украины будет иметь серьезные последствия.

"Могут быть финансовые последствия, как инструмент противодействия этой агрессии. Мы обеспечиваем безопасность Украины с 2014 года. Недавно предоставили еще 60 миллионов долларов помощи в области безопасности и кое-что из этого уже прибыло в украинские порты в эти выходные. Также продолжим нашу работу с украинскими Вооруженными силами. Хотела бы также отметить, что мы продолжим сотрудничество с украинскими военными на полигоне в Яворове. У нас там есть учебный центр, где мы помогаем тренировать украинских военных. И все это мы делаем, чтобы Украина была готова защитить себя", – рассказала "Сегодня" временно поверенная в делах США в Украине.

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