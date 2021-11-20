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Нова провокація РФ на Донбасі: найманці погрожують СММ ОБСЄ

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Україна"
20 листопада, 10:15
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Російські найманці на тимчасово окупованій території Донецької області стали на заваді роботі патруля СММ ОБСЄ
Окупанти заважають роботі місії ОБСЄ
Окупанти заважають роботі місії ОБСЄ / Фото: Колаж: Сьогодні

Окупанти на Донбасі у п'ятницю, 19 листопада, не пропустили патруль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ до Старомихайлівки. Крім цього, члени збройних формувань погрожували збити БПЛА СММ, якщо його буде запущено.

Про це вказується у щоденному звіті СММ ОБСЄ.

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Два озброєні члени формувань РФ відмовили патрулю СММ у доступі до населеного пункту, пославшись на необхідність отримання дозволу від їхніх командирів.

"Завданням патруля було уточнити повідомлення про пошкодження цивільних об'єктів у цьому населеному пункті. О 10:25 вони сказали, що СММ слід зв'язатися з високопоставленими членами збройних формувань для легкого доступу до селища", – йдеться у звіті.

Прочекавши близько 50 хвилин на блокпосту, патруль повідомив членів збройних формувань, що вирішив запустити безпілотний літальний апарат над населеним пунктом для уточнення повідомлень про пошкодження, і повідомили про це найманців.

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"Після телефонної розмови з командирами члени збройних формувань погрожували збити БПЛА СММ, якщо його буде запущено. Команда Місії не стала запускати літальний апарат і покинула цей район" , – зазначається у звіті.

Америка попередила Росію про наслідки вторгнення

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Крістіна Квін зауважила, що агресія Росії проти України матиме серйозні наслідки.

"Можуть бути фінансові наслідки, як інструмент протидії цій агресії. Ми забезпечуємо безпеку України з 2014 року. Нещодавно надали ще 60 мільйонів доларів допомоги в галузі безпеки і дещо з цього вже прибуло до українських портів у ці вихідні. Також продовжимо нашу роботу з українськими Збройними силами. Хотіла би також відмітити, що ми продовжимо співпрацю з українськими військовими на полігоні у Яворові. У нас там є учбовий центр, де ми допомагаємо тренувати українських військових. І все це ми робимо, щоб Україна була готова захистити себе", – розповіла "Сьогодні" тимчасово повірена у справах США в Україні.

Ситуація на сьогодні

  • Наразі Росія різними методами намагається дестабілізувати ситуацію в Україні. Найбільшого скупчення російських військ поблизу наших кордонів варто очікувати у січні. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.
  • Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що США продовжують стежити за діями військових РФ біля кордонів з Україною, але не можуть до кінця розгадати плани Москви.
  • Водночас верховний представник ЄС Жозеп Боррель зазначив, що Україна не може розраховувати на військову підтримку ЄС у разі вторгнення Росії.
  • Представник української делегації у ТКГ Олексій Арестович днями заявив, що для України очевидним є той факт, що Росія нарощує військові сили поблизу нашого кордону та ситуація вже нагадує події початку 2014 року, які закінчилися вторгненням на Донбас та окупацією Криму.

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