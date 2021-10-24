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Месть за расследование? В Харькове сожгли элитный Lexus работника Генпрокуратуры (фото)

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
24 октября, 14:20
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В Харькове подожгли авто правоохранителя – СМИ узнали вероятный мотив преступления
В Харькове подожгли авто правоохранителя
В Харькове подожгли авто правоохранителя / Фото: Коллаж: Сегодня

В Харькове ночью 24 октября неизвестные сожгли элитную иномарку. Оказалось, что авто принадлежит бывшему работнику СБУ, а сейчас – замглавы Генеральной инспекции Офиса генпрокурора Дмитрию Калюжному.

Об этом сообщает ГСЧС.

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Что известно об инциденте?

24 октября в 1:44 спасателям сообщили о пожаре во дворе 9-этажного жилого дома по улице Ньютона, 104. Горел автомобиль Lexus ЕS 350 – мотор и часть салона.

Рядом стояла легковушка Skoda Oktavia, у которой начали плавиться задний бампер и фонари. Спасатели утверждают, что оба автомобиля могли полностью сгореть.

Фото: ГСЧС

Пожар полностью потушили за час. В итоге заднюю часть автомобиля Lexus и почти всю Skoda удалось спасти. По предварительным данным, причиной пожара был поджог.

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Правоохранители уже начали расследование.

Кому принадлежит иномарка?

Police Control Ukraine пишет, что владельцем автомобиля LEXUS ES350 2011 года выпуска является замначальника Генеральной инспекции Офиса генерального прокурора при Харьковской областной прокуратуре Калюжный Дмитрий Александрович. Об этом свидетельствует его декларация. Право управления этим автомобилем было и у самого силовика, и у его супруги.

Фото: Police Control Ukraine

Ранее Дмитрий Калюжный работал в УСБУ в Харьковской области в отделе по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

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Поджог – месть?

Police Control Ukraine, ссылаясь на информированный источник, пишет, что причиной поджога могли быть "разборки прокурорских".

То есть месть работников местной прокуратуры или месть фигурантов полицейских коррупционных дел, по которым проводил расследование Калюжный, работая в СБУ.

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