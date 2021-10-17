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Поджег соседок. В Донецкой области пьяный мужчина облил горючим двух женщин

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Украина"
17 октября, 10:09
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Между 60-летним мужчиной и 44-летней женщиной во время застолья возник словесный конфликт
В Донецкой области пенсионер облил бензином двух соседок
В Донецкой области пенсионер облил бензином двух соседок / Фото: Коллаж: Сегодня

В Донецкой области задержали мужчину, который облил горючим и поджег двух женщин.

Об этом пишет пресс-служба полиции.

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Детали инцидента

Через несколько часов после ссоры нетрезвый сосед пришел в дом потерпевшей и облил ее и ее 61-летнюю родственницу несколькими литрами топлива, бросил спичку и пошел.

Женщины самостоятельно потушили пожар и вызвали на помощь медиков.

Состояние потерпевших

Пострадавшие получили ожоги различной степени, 44-летняя женщина была госпитализирована.

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Задержание виновника

Полиция всю ночь разыскивала подозреваемого. Беглеца было найдено в соседнем поселке, где он скрывался в одном из домов.

Фигуранту объявлено подозрение в покушении на умышленное убийство двух человек. Санкция соответствующей статьи предусматривает от 10 до 15 лет заключения или пожизненное лишение свободы.

Расследование продолжается.

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