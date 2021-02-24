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Убийство возле супермаркета в Харькове: суд избрал меру пресечения

24 февраля, 19:49

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Ранее задержали 49-летнего подозреваемого

В Харькове суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога 49-летнему стрелку.

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Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Харькова.

Ранее в Харькове задержали 49-летнего ранее судимого харьковчанина. Для его задержания по городу вводилась в действие полицейская операция "Сирена". В поселке Элитное Харьковского района правоохранители задержали мужчину.

Правонарушителю сообщили о подозрении в совершении преступления – за умышленное убийство. Согласно санкции статьи, ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

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Напомним, в Харькове 22 февраля на пороге супермаркета на улице Отакара Яроша застрелили мужчину, по неофициальным данным – местного ювелира Александра Чепурных, которому принадлежало частное предприятие "Пантера".

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По предварительной информации, между жертвой и злоумышленником произошел конфликт, в ходе которого последний достал пистолет и выстрелил.

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Харьков стрельба пистолет

Источник: Сегодня

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