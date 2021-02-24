Вбивство біля супермаркету в Харкові: суд обрав запобіжний захід

У Харкові суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави 49-річному стрілку.

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Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції Харкова.

Раніше в Харкові затримали 49-річного раніше судимого харків'янина. Для його затримання по місту вводилася в дію поліцейська операція "Сирена". У селищі Елітне Харківського району правоохоронці затримали чоловіка.

Правопорушнику повідомили про підозру у вчиненні злочину – за умисне вбивство. Згідно з санкцією статті, йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Харкові 22 лютого на порозі супермаркету на вулиці Отакара Яроша застрелили чоловіка, за неофіційними даними – місцевого ювеліра Олександра Чепурних, якому належало приватне підприємство "Пантера".

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За попередньою інформацією, між жертвою і зловмисником стався конфлікт, в ході якого останній дістав пістолет і вистрілив.

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