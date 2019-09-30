В Харькове пенсионерка разбилась, пытаясь спуститься из окна по простыням

Пенсионерка не удержалась на простынях и упала с высоты второго этажа

Женщина не удержалась на простыне и сорвалась с высоты второго этажа / Фото: Нацполиция

В Немышлянском районе Харькова произошла трагедия с пенсионеркой: женщина умерла после падения с высоты второго этажа, когда пыталась спуститься из окна по простыням.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, женщина 1940 года рождения, решила спуститься из окна своей квартиры, но не удержалась, упала на землю и получила черепно-мозговую травму и ушибы.

Пострадавшую доставили в больницу, где она, не приходя в сознание, умерла. В данный момент эксперты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее в Сумах в многоэтажном доме оборвался лифт, в котором находилась коляска с двухмесячным мальчиком. В феврале же в Киеве в новом доме чудом удалось избежать трагедии: на этот раз в неисправном лифте чуть не пострадала беременная.

В прошлом году на улице Бальзака в столице упал лифт с пожилой женщиной внутри. Пенсионерка, которая живет на 16-м этаже, решила выйти на улицу. По ее словам, где-то на 14-м лифт резко начал падать вниз.Подъемник пролетел вниз 10 этажей и остановился на третьем. Люди, которые услышали грохот от падающего лифта, вызвали полицию и скорую, которые прибыли в течение 10 минут. Через 40 минут после этого на место инцидента прибыли лифтеры, которые открывали дверь лифта еще в течение часа. Сама же женщина из-за падения не пострадала, только сильно испугалась.

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