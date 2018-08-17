В Харькове пропавших детей будут искать с помощью СМС

Ежедневно в Харькове и области родители заявляют об исчезновении детей. Чтобы находить пропажу быстрее, управление Нацполиции области, совместно с одним из операторов мобильной связи, запустили услугу "Поиск детей". "Сегодня" выяснила, как работает маячок и какими методами пользуются правоохранители, чтобы вернуть пропавшего ребенка домой.

Харьковская область стала шестым регионом страны, где абонентам мобильной сети, которые могли быть свидетелями исчезновения ребенка, будут приходить смс с информацией о нем. Также в сообщении будет указано место, где видели несовершеннолетнего последний раз, и ссылка на страницу в соцсети правоохранителей.

Выборка получателей рассылок будет проводиться не случайным образом, а по определенному алгоритму: сообщения получат те абоненты, которые пользовались услугами связи (звонили, писали смс или подключались к мобильному интернету) в радиусе одного–трех километров от места происшествия.

В стране уже подключены к этой услуге больше 11 млн абонентов мобильного оператора (из 26,5 млн существующих).

"Проект поиска детей является социальным. Он бесплатен для абонентов", — говорит менеджер по связям с общественностью АО "Киевстар" Владимир Буга.

При этом оператор обещает не передавать третьим лицам информацию о расположении абонентов: номера будут отбирать IT-системы автоматически. Пока в компании изучают вопрос и об актуальности информации в рассылке.

"Мы в стадии отработки этого момента. Хотим, чтоб не было безразличных, пусть человек позвонит и сообщит, а дежурная часть уже скажет — найден ли ребенок, или еще ищут", — говорит Буга.

Правоохранители уверены, что проект поможет Нацполиции обеспечить быстрый, качественный, своевременный розыск несовершеннолетних по горячим следам, а при обработке поступившей информации полиция будет учитывать человеческий фактор.

"Любая информация будет незамедлительно проверяться. Но, чем больше проверим данных, тем больше шансов на положительный результат", — считает начальник отдела ювенальной превенции УПД ГУ НП в Харьковской области Андрей Хоменко.

ПРОПАДАЮТ ЧАЩЕ. С каждым годом количество пропавших детей в регионе растет: если в 2014-м было 89 обращений, в 2016-м — 226, то в этом году уже зарегистрировано 280 обращений о самовольном уходе ребенка (двое до сих пор находятся в розыске). По словам Андрея Хоменко, растущие цифры — это показатель не современных нравов детворы, а свидетельство того, что граждане стали чаще обращаться в полицию.

"Со школы не пришел — 102, вечером ушел в магазин и не вернулся — 102. Патрульная сразу выезжает, проверили, нашли и все", — говорит Хоменко.

Сегодня больше 90% пропавших детей находят в течение нескольких часов или в первые сутки, если же поиски затягиваются, то шансы стать жертвой преступления у "пропажи" растут.

Наибольшее количество заявлений о розыске маленьких харьковчан поступает из больших районов города, таких как Московский и Шевченковский. В области — из Изюмского, Чугуевского, Купянского и Лозовского.

ПОДРОСТКИ ПРОПАДАЮТ ЧАЩЕ

Правоохранители говорят, что чаще всего пропадают подростки 14—16 лет, на втором месте — детвора от 11 до 14 лет, а вот менее уязвимой категорией являются мальчишки и девчонки 7—11 лет. Уходят они из дома по разным причинам: кто-то стремится к самостоятельному образу жизни или бежит от семейного насилия, другие остаются без присмотра или конфликтуют с родителями либо опекунами. Есть и те, кто склонен к бродяжничеству, либо становится жертвой гражданско-правовых споров между родителями.

По словам Андрея Хоменко, немало детей, в том числе младше 14 лет, теряются в присутствии взрослых: например, когда семья приезжает в город за покупками.

А вот в страшилки о киднепперах, которыми пестрят соцсети, правоохранители советуют не верить. "Данные факты очень сильно преувеличены. Не стоит обращать внимание на "серийных маньяков", "черные машины" и подобное", — рассказал нам Хоменко.

Напомним, в Днепре каждый день без вести пропадают пять детей. Днепряне получат смс-сообщения с приметами пропавших детей, если находились поблизости.