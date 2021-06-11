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В Харькове пьяный мужчина угрожал пистолетом на детской площадке. Что известно

11 июня 2021 14:43

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Впоследствии на место инцидента приехала следственно-оперативная группа – детали произошедшего

В Харькове правоохранители задержали мужчину, который разгуливал по детской площадке с пистолетом. Он вел себя агрессивно и угрожал полицейским.

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Как рассказали в пресс-службе патрульной полиции, происшествие случилось на улице Гвардейцев Широнинцев. Местные жители сообщили на линию "102", что по детской площадке ходит нетрезвый мужчина с пистолетом в руках.

Пистолет, которым угрожал злоумышленник. Фото: facebook.com/kharkivpolice

Пистолет, которым угрожал злоумышленник. Фото: facebook.com/kharkivpolice

Уже на месте правоохранители пытались наладить с правонарушителем контакт, однако он вел себя агрессивно и угрожал копам. В результате чего сотрудники спецподразделения "ТОР" задержали мужчину.

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Мужчину задержали копы. Фото: facebook.com/kharkivpolice

Мужчину задержали копы. Фото: facebook.com/kharkivpolice

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На место вызвали следственно-оперативную группу для дальнейшего установления всех обстоятельств.

Ранее мы сообщали, что в Харькове военный бегал по детской площадке с гранатой.

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Также напомним, в Харькове мужчина бросил гранату в группу людей – пострадали пять человек, в том числе два подростка, 16 и 17 лет.

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