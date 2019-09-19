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В Харькове столкнулись два грузовика: опубликованы фото

19 сентября, 10:47

Одного из водителей госпитализировали с переломами

В Холодногорском районе Харькова произошло жуткое ДТП – столкнулись два грузовика. Пострадал один из водителей, сообщили в пресс-службе местной полиции.

Авария случилась 18 сентября в 14:45. Как выяснилось, "КамАЗ", двигаясь по улице Котлова в сторону улицы Лозовская, столкнулся с "МАЗ", который выехал на перекресток со второстепенной дороги. Из-за сильного удара "МАЗ" перевернулся.

В результате ДТП переломы получил 26-летний водитель "КамАЗ". Мужчину доставили в больницу. Из-за ДТП произошла утечка горюче-смазочных веществ, и на место происшествия прибыл экипаж спасателей.

"Информация зарегистрирована в журнале единого учета Холодногорского отдела полиции", – добавили в полиции.

Напомним, что за семь месяцев 2019 года в Украине случились 86 702 дорожно-транспортных происшествия. В результате этих аварий погибло 1688 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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