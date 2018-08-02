Рейтинг ДТП: названы города-рекордсмены Украины

Сегодня, 21:19

Большая часть аварий происходит из-за плохого состояния дорожно-транспортной инфраструктуры

Столкновение на ул. Каруны. Фото: патрульная полиция области
Столкновение на ул. Каруны. Фото: патрульная полиция области

В Днепре и дня не обходится без происшествий на дорогах, которые часто заканчиваются для участников госпитализацией.

По статистике, за полгода в городе произошло 2950 ДТП, в которых погибло 32 человека. Не сложно подсчитать, что ежедневно происходит в среднем 16 аварий.

С таким печальным результатом город занял четвертое место во всеукраинском рейтинге, пропустив вперед лишь Киев, Харьков и Одессу, где авто разбивают гораздо чаще. А вот Львову и Запорожью автолюбители уступают.

"В целом за весь 2016 год в Днепре произошла 2771 авария, в результате которых погибло 29 человек. В 2017 году столкновений было уже больше — 3200, погибло 38 человек", — говорит председатель управления "Комитета избирателей Украины" в Днепропетровской области Станислав Жолудев, отмечая, что в нынешнем году автомобилисты и вовсе потеряли бдительность на дорогах и всего за полгода "догнали" показатели предыдущих лет.

Он также отметил, что большая часть аварий в городе происходит из-за плохого состояния дорожно-транспортной инфраструктуры.

Накануне в Днепре легковой автомобиль ВАЗ, под управлением пьяного сержанта ВСУ, врезался в бетонные плиты.

Ранее сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Несмотря на почти 12% рост ДТП в 2016 году, или на 16 тысяч случаев в год, количество тяжелых происшествий упало на 20% — погибло на 816 человек меньше, чем в 2015 году.

Также в феврале сообщалось, что в 2017 году пьяные водители устроили почти шесть тысяч ДТП в Украине. Из-за преступного поведения владельцев авто погибло более ста человек.
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Автор:

Журавель Максим

Источник:

"Сегодня"

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