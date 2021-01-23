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Жильцами сначала были наркозависимые: новые подробности смертельного пожара в Харькове

23 января, 02:44

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

У задержанного организатора есть еще по крайней мере четыре подобных дома

Нелегальный пансионат, который сгорел в Харькове, никто не проверял. По словам местных, работало заведение не один год. Но жильцами сначала были наркозависимые.

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Корреспондент новостей "Сегодня" Анна Бровко выяснила новые подробности смертельного пожара.

Соседи говорят, пожилых людей заселили сюда год назад. Этой зимой соседка встретила женщину, которая выбежала из приюта в нижнем белье, однако ее быстро вернули обратно.

Следователи выяснили, у задержанного организатора сгоревшего заведения есть еще по крайней мере четыре подобных дома в Харькове, которые находятся в том же районе.

Только на Харьковщине так называемых частных хосписов и реабилитационных центров для наркозависимых – десятки. Их жильцы заверили, что находятся там добровольно, а администраторы отмечают, что есть надлежащие документы.

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Уцелевших жильцов "Золотого времени" чиновники обещают расселить за счет города, а куда же деваться другим – неизвестно.

Видео: Сегодня

Напомним, генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что правоохранители рассматривают три основные версии возникновения пожара в харьковском доме престарелых.

Также сообщалось, что при пожаре в частном пансионате для престарелых в Харькове 15 человек погибли и 11 пострадали.

Все подробности в спецтеме Пожар в доме престарелых в Харькове

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Харьков правоохранители пожар
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