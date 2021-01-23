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Пожильцями спершу були наркозалежні: нові подробиці смертельної пожежі у Харкові

23 січня, 02:44

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

В затриманого організатора є ще принаймні чотири подібних будинки

Нелегального пансіонату, який згорів у Харкові, ніхто не перевіряв. За словами місцевих, працював заклад не один рік. Але пожильцями спершу були наркозалежні.

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Кореспондент новин "Сьогодні" Анна Бровко з’ясувала нові подробиці смертельної пожежі.

Сусіди кажуть, літніх людей заселили сюди рік тому. Цієї зими сусідка зустріла жінку, яка вибігла з притулку у самому спідньому, однак її швидко повернули назад.

Слідчі з'ясували, в затриманого організатора згорілого закладу є ще принаймні чотири подібних будинки в Харкові, які знаходяться в тому ж районі.

Тільки на Харківщині так званих приватних хоспісів та реабілітаційних центрів для наркозалежних – десятки. Їхні пожильці запевнили, що перебувають там добровільно, а адміністратори наголошують, що мають належні документи.

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Вцілілих пожильців "Золотого часу" чиновники обіцяють розселити коштом міста, а куди ж подітись іншим – невідомо.

Відео: Сьогодні

Нагадаємо, генпрокурор Ірина Венедиктова повідомила, що правоохоронці розглядають три основні версії виникнення пожежі в харківському будинку для літніх людей.

Також повідомлялося, що у пожежі в приватному пансіонаті для літніх людей у Харкові 15 осіб загинули і 11 постраждали.

Всі подробиці в спецтемі Пожежа у будинку для людей літнього віку у Харкові

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Харків правоохоронці пожежа
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