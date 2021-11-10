Может умереть в любую минуту: в Ивано-Франковске спасают 17-летнюю девушку с COVID-19

В Ивано-Франковске врачи спасают 17-летнюю девушку, у которой на 95% поражены легкие из-за коронавируса. Сейчас она находится в реанимации в очень тяжелом состоянии.
Об этом сообщил генеральный директор медицинского учреждения Тарас Мельник, передает "Суспільне".
Пациентка в крайне тяжелом состоянии
Как стало известно, 17-летнюю девушку с коронавирусом перевели из областной инфекционной больницы в очень тяжелом состоянии. Сейчас она подключена к ИВЛ-аппарату.
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Мельник рассказал, что у пациентки дышат только 5% легких. По словам медика, девушка в любую минуту может умереть.
Кого еще спасают в больнице?
Также стало известно, что в больнице спасают младенца с коронавирусом: его перевели из Косовского роддома.
У малыша диагностировали тяжелую пневмонию, сейчас его состояние удалось стабилизировать. Кроме того, в детскую больницу с подозрением на коронавирус также госпитализировали двух младенцев из Косово.
Коронавирус в Украине
За сутки 9 ноября в Украине зафиксировано 23 283 новых подтвержденных случаевCOVID-19. Заболело детей – 1539, медработников – 529.
За прошлые сутки госпитализировали 5696 человек, кроме этого, зафиксировали 816 летальных случаев. Выздоровели 16 277 человек.
За все время пандемии в Украине заболели 3 130 772 человека, а летальных исходов 74 206.