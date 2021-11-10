Може померти будь-якої хвилини: в Івано-Франківську рятують 17-річну дівчину з COVID-19

Зараз пацієнтка перебуває в реанімації у дуже тяжкому стані

Лікарі рятують 17-річну дівчину після зараження коронавірусом. Фото: колаж "Сьогодні"

В Івано-Франківську лікарі рятують 17-річну дівчину, у якої на 95% вражені легені через коронавірус. Зараз вона перебуває у реанімації у дуже тяжкому стані.

Про це повідомив генеральний директор медичної установи Тарас Мельник, передає Суспільне.

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Пацієнтка у вкрай тяжкому стані

Як стало відомо, 17-річну дівчину з коронавірусом перевели з обласної інфекційної лікарні у дуже тяжкому стані. Наразі вона підключена до ШВЛ-апарату.

Мельник розповів, що у пацієнтки дихають лише 5% легень. За словами медика, дівчина будь-якої хвилини може померти.

Кого ще рятують у лікарні?

Також стало відомо, що у лікарні рятують немовля з коронавірусом: його перевели з Косівського пологового будинку.

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У малюка діагностували тяжку пневмонію, зараз його стан вдалося стабілізувати. Крім того, до дитячої лікарні з підозрою на коронавірус також госпіталізували двох немовлят із Косова.

Ситуація з коронавірусом в Україні посилюється. Фото: колаж "Сьогодні"

Коронавірус в Україні

За добу 9 листопада в Україні зафіксовано 23 283 нові підтверджені випадкиCOVID-19. Дітей захворіло 1539, медпрацівників – 529.

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Минулої доби госпіталізували 5696 людей, крім цього, зафіксували 816 летальних випадків. Одужали 16 277 осіб.