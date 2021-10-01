На Львовщине через село протекает "кровавая" река (видео)

Местные жители обвиняют в этом птицефабрику, которая находится рядом

Люди пожаловались общественной организации / Коллаж "Сегодня"

В селе, что находится на Львовщине, местные жители периодически видят, что вода в речке становится красного цвета.

Об этом сообщает общественная организация "ЕКО.UA".

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Виновники аномалии

Местное издание Leopolis.news пишет, люди считают, что виновата в этом птицеферма, которая находится рядом. Увидеть выбросы крайне трудно, поскольку на предприятии тщательно следят, чтобы не было людей неподалеку водоема, куда выбрасывают отходы.

Повлиять на загрязнения населенного пункта не может ни одна служба. В этом году на ферме дважды проходили проверки.

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Независимые лабораторные анализы

Люди пожаловались общественной организации "ЕКО.UA". Они зафиксировали "кровавую" речку на фото и видео, а также отобрали пробы воды для независимого лабораторного анализа. Результаты будут известны через несколько дней.

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