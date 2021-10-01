На Львівщині через село протікає "кривава" річка (відео)

Місцеві жителі звинувачують в цьому птахофабрику, яка знаходиться поруч

Люди поскаржилися громадській організації / Колаж "Сьогодні"

У селі, що знаходиться на Львівщині, місцеві жителі періодично бачать, що вода в річці стає червоного кольору.

Про це повідомляє громадська організація "ЕКО.UA".

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Винуватці аномалії

Місцеве видання Leopolis.news пише, люди вважають, що винна в цьому птахоферма, яка знаходиться поруч. Побачити викиди вкрай важко, оскільки на підприємстві ретельно стежать, щоб не було людей неподалік водойми, куди викидають відходи.

Вплинути на забруднення населеного пункту не може жодна служба. У цьому році на фермі двічі проходили перевірки.

Незалежні лабораторні аналізи

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Люди поскаржилися громадській організації "ЕКО.UA". Вони зафіксували "криваву" річку на фото і відео, а також відібрали проби води для незалежного лабораторного аналізу. Результати будуть відомі через кілька днів.

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