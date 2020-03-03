Первый случай коронавируса в Украине: заболевший путешествовал по Италии

Новый коронавирус из Китая уже добрался до Украины – опасной болезнью заразился житель Черновцов, который недавно вернулся из Италии. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Как сообщает местное издание "Молодий буковинець", в Италии мужчина путешествовал с женой. В Украину пара вернулась 26 февраля через пограничный пункт в Черновицкой области. Тогда температуры и других признаков гриппа у мужчины не обнаружили.

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Первые признаки болезни появились спустя несколько дней, 28 февраля. А 29 февраля мужчину госпитализировали в инфекционное отделение областной больницы. Мужчина жаловался на повышенную температуру и першение в горле. 3 марта врачи подтвердили у него коронавирус.

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У жены больного коронавирус не обнаружили. Отметим, что супруги путешествовали по Италии с 21 февраля.

Отметим, что Украина подготовилась на случай появления коронавируса. Так, в каждой области определены как минимум два учреждения, которые первыми будут принимать инфицированных коронавирусом. На сегодняшний день в Украине есть 12 тысяч инфекционных коек и 2,5 тысячи боксов в инфекционных отделениях.

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