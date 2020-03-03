В Украине обнаружили первый случай заражения коронавирусом

В Украине обнаружили первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, уточнив, что о позитивных результатах анализов стало известно 3 марта.

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Заболевший 26 февраля вернулся из поездки в Италию. По словам Ляшко, мужчина попал в Украину через Румынию, въехав через пограничный пункт в Черновицкой области.

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