Сожгли два магазина и угрожали. В Тернополе у предпринимателя требовали 7 млн в биткоинах

В Тернополе злоумышленники подожгли два магазина предпринимателя и требовали у него почти 7 млн гривен, угрожая расправой. Однако деньги вымогали только в биткоинах.
Об этом сообщили в департаменте стратегических расследований Нацполиции.
Организатор схемы – 25-летний врач, который таким образом пытался решить свои финансовые проблемы. Один из его сообщников – житель Киевской области, работающий на него. Еще одного нарушителя еще ищут.
Чтобы заставить предпринимателя отдать деньги, злоумышленники подожгли два его магазина. После этого они угрожали пострадавшему и его семье физической расправой, а также уничтожением имущества.
12 сентября правоохранители вместе с силовиками КОРД одновременно провели 10 обысков по месту жительства фигурантов, в других владениях, которыми они пользуются, а также в их авто.
Организатору и его двум сообщникам уже сообщено о подозрении по двум статьям – вымогательство и повреждения имущества. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения. За содеянное мужчинам грозит до 10 лет заключения.
Самое распространенное преступление
В Украине за последние года самое частое преступление – кража. По этой статье было такое количество правонарушений:
- 2013 год – 242 769;
- 2014 – 226 833;
- 2015 – 273 756;
- 2016 – 312 172;
- 2017 – 261 282;
- 2018 – 238 492;
- 2019 – 197 564;
- 2020 – 138 562.
Напомним, в 2019 году хакеры взломали одну из крупнейших криптовалютных бирж Binance и украли более 40 миллионов долларов в биткоинах.
Кроме того, недавно украинцам посоветовали 3 криптовалюты для долгосрочных вложений (ни одна из них – не биткоин).