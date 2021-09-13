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Сожгли два магазина и угрожали. В Тернополе у предпринимателя требовали 7 млн в биткоинах

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
13 сентября, 14:54
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Трем участникам схемы уже сообщили о подозрении, за вымогательство и поджог им грозит до 10 лет заключения
Копы с бойцами КОРД задержали двух нарушителей. Коллаж "Сегодня"
Копы с бойцами КОРД задержали двух нарушителей. Коллаж "Сегодня"

В Тернополе злоумышленники подожгли два магазина предпринимателя и требовали у него почти 7 млн гривен, угрожая расправой. Однако деньги вымогали только в биткоинах.

Об этом сообщили в департаменте стратегических расследований Нацполиции.

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Организатор схемы – 25-летний врач, который таким образом пытался решить свои финансовые проблемы. Один из его сообщников – житель Киевской области, работающий на него. Еще одного нарушителя еще ищут.

Чтобы заставить предпринимателя отдать деньги, злоумышленники подожгли два его магазина. После этого они угрожали пострадавшему и его семье физической расправой, а также уничтожением имущества.

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12 сентября правоохранители вместе с силовиками КОРД одновременно провели 10 обысков по месту жительства фигурантов, в других владениях, которыми они пользуются, а также в их авто.

Организатору и его двум сообщникам уже сообщено о подозрении по двум статьям – вымогательство и повреждения имущества. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения. За содеянное мужчинам грозит до 10 лет заключения.

Самое распространенное преступление

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В Украине за последние года самое частое преступление – кража. По этой статье было такое количество правонарушений:

  • 2013 год – 242 769;
  • 2014 – 226 833;
  • 2015 – 273 756;
  • 2016 – 312 172;
  • 2017 – 261 282;
  • 2018 – 238 492;
  • 2019 – 197 564;
  • 2020 – 138 562.

Напомним, в 2019 году хакеры взломали одну из крупнейших криптовалютных бирж Binance и украли более 40 миллионов долларов в биткоинах.

Кроме того, недавно украинцам посоветовали 3 криптовалюты для долгосрочных вложений (ни одна из них – не биткоин).

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