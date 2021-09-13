Спалили два магазини і погрожували. У Тернополі у підприємця вимагали 7 млн у біткоїнах

Трьом учасникам схеми вже повідомили про підозру, за вимагання та підпал їм загрожує до 10 років ув'язнення

Копи з бійцями КОРД затримали двох порушників. Колаж "Сьогодні"

У Тернополі зловмисники підпалили два магазини підприємця і вимагали у нього майже 7 млн гривень, погрожуючи розправою. Однак гроші вимагали тільки в біткоїнах.

Про це повідомили в департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції.

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Організатор схеми – 25-річний лікар, який таким чином намагався вирішити свої фінансові проблеми. Один з його спільників – житель Київської області, який працює на нього. Ще одного порушника ще шукають.

Щоб змусити підприємця віддати гроші, зловмисники підпалили два його магазини. Після цього вони погрожували потерпілому і його сім'ї фізичною розправою, а також знищенням майна.

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12 вересня правоохоронці разом з силовиками КОРД одночасно провели 10 обшуків за місцем проживання фігурантів, в інших володіннях, якими вони користуються, а також у їхніх авто.

Організатору та його двом спільникам вже повідомили про підозру за двома статтями – вимагання та пошкодження майна. Зараз вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. За скоєне чоловікам загрожує до 10 років ув'язнення.

Найпоширеніший злочин

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В Україні за останні роки найчастіший злочин – крадіжка. За цією статтею була така кількість правопорушень:

2013 рік – 242 769;

2014 – 226 833;

2015 – 273 756;

2016 – 312 172;

2017 – 261 282;

2018 – 238 492;

2019 – 197 564;

2020 – 138 562.

Нагадаємо, в 2019 році хакери зламали одну з найбільших кріптовалютних бірж Binance і вкрали понад 40 мільйонів доларів у біткоїнах.

Крім того, нещодавно українцям порадили 3 криптовалюти для довгострокових вкладень (жодна з них – не біткоїн).