Спалили два магазини і погрожували. У Тернополі у підприємця вимагали 7 млн у біткоїнах

У Тернополі зловмисники підпалили два магазини підприємця і вимагали у нього майже 7 млн гривень, погрожуючи розправою. Однак гроші вимагали тільки в біткоїнах.
Про це повідомили в департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції.
Організатор схеми – 25-річний лікар, який таким чином намагався вирішити свої фінансові проблеми. Один з його спільників – житель Київської області, який працює на нього. Ще одного порушника ще шукають.
Щоб змусити підприємця віддати гроші, зловмисники підпалили два його магазини. Після цього вони погрожували потерпілому і його сім'ї фізичною розправою, а також знищенням майна.
12 вересня правоохоронці разом з силовиками КОРД одночасно провели 10 обшуків за місцем проживання фігурантів, в інших володіннях, якими вони користуються, а також у їхніх авто.
Організатору та його двом спільникам вже повідомили про підозру за двома статтями – вимагання та пошкодження майна. Зараз вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. За скоєне чоловікам загрожує до 10 років ув'язнення.
Найпоширеніший злочин
В Україні за останні роки найчастіший злочин – крадіжка. За цією статтею була така кількість правопорушень:
- 2013 рік – 242 769;
- 2014 – 226 833;
- 2015 – 273 756;
- 2016 – 312 172;
- 2017 – 261 282;
- 2018 – 238 492;
- 2019 – 197 564;
- 2020 – 138 562.
Нагадаємо, в 2019 році хакери зламали одну з найбільших кріптовалютних бірж Binance і вкрали понад 40 мільйонів доларів у біткоїнах.
Крім того, нещодавно українцям порадили 3 криптовалюти для довгострокових вкладень (жодна з них – не біткоїн).