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Температура – не повод. В Ровенской области скорая выезжает только на половину вызовов

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
24 октября, 16:24
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Скорая на вызовы, когда нет угрозы жизни человека, не выезжает еще с 1 января по постановлению правительства
Медики "скорой" получают слишком много вызовов
Медики "скорой" получают слишком много вызовов / Фото: Коллаж: Сегодня

В октябре в Ровенской области фиксируют максимальное количество звонков на линии скорой помощи. Теперь медики не выезжают на вызовы, связанные с повышением температуры или давления.

Об этом рассказал заместитель главврача Ровенского областного центра экстренной медицинской помощи Олег Ушкевич, пишет "Суспільне".

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Он заявил, что 18 октября по номеру 103 звонили 952 раза, но на вызовы бригады выезжали 451 раз.

"За 20 октября было 896 звонков и 412 выездов бригад. За 21-е число мы побили антирекорд по выездам бригад к ковидным пациентам – 110 выездов. Мы обслужили 123 больных и установили антирекорд по количеству госпитализированных – 102, причем дома оставили 20 пациентов с коронавирусом", - сообщил Ушкевич.

Он добавил, что из-за наплыва пациентов в больнице не выдерживает техника.

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"Электропроводка плавится, розетки горят, не хватает кислорода в кислородных системах, так как все пациенты периодически в течение суток получают респираторную поддержку", – отметил медик.

По его словам, сотрудники скорой получают и безосновательные вызовы.

"Семейные врачи направляют пациентов с высокой сатурацией, без боли в груди, без одышки и т. д. на госпитализацию, я считаю, что это напрасный вызов. Сюда же относятся и вызовы к пациентам, у которых поднялась температура или давление, порезан палец и т. д.", - добавил врач.

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Ушкевич уточнил: скорая на вызовы, когда нет угрозы жизни человека, не выезжает с 1 января по постановлению правительства.

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