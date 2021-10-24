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Температура – не привід. У Рівненській області "швидка" виїжджає тільки на половину викликів

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
24 жовтня, 16:24
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"Швидка" на виклики, коли немає загрози життю людини, не виїжджає ще з 1 січня за постановою уряду
Медики "швидкої" отримують занадто багато викликів
Медики "швидкої" отримують занадто багато викликів / Фото: Колаж: Сьогодні

У жовтні в Рівненській області фіксують максимальну кількість дзвінків на лінії швидкої допомоги. Тепер медики не виїжджають на виклики через підвищення температури або тиск.

Про це розповів заступник головного лікаря Рівненського обласного центру екстреної медичної допомоги Олег Ушкевич, пише "Суспільне".

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Він заявив, що 18 жовтня на номер 103 телефонували 952 рази, але на виклики бригади виїжджали 451 раз.

"За 20 жовтня було 896 дзвінків і 412 виїздів бригад. За 21-ше число ми побили антирекорд з виїздів бригад до ковідних пацієнтів – 110 виїздів. Ми обслужили 123 хворих і встановили антирекорд за кількістю госпіталізованих осіб – 102, причому вдома залишили 20 пацієнтів з коронавірусом", - повідомив Ушкевич.

Він додав, що через наплив пацієнтів у лікарні не витримує техніка.

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"Електропроводка плавиться, розетки горять, не вистачає кисню у кисневих системах, бо всі пацієнти періодично впродовж доби отримують респіраторну підтримку", – зазначив медик.

За його словами, медики "швидкої" отримують і необґрунтовані виклики.

"Сімейні лікарі направляють пацієнтів з високою сатурацією, без болю в грудях, без задишки тощо на ушпиталення, я вважаю, що це даремний виклик. Сюди ж належать виклики до пацієнтів, в яких піднялась температура чи тиск, порізаний палець тощо", - додав лікар.

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Ушкевич уточнив: "швидка" на виклики, коли немає загрози життю людини, не виїжджає з 1 січня за постановою уряду.

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