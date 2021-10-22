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В Хмельницкой области авто насмерть переехало 17-летнего парня (фото)

Игорь Серов Игорь Серов Ведущий обозреватель Сегодня Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
22 октября, 18:36
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На данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего
В Хмельницкой области наехали на парня. Фото: коллаж "Сегодня"
В Хмельницкой области наехали на парня. Фото: коллаж "Сегодня"

Около села Баговица Каменец-Подольского района Хмельницкой области утром 22 октября произошла смертельная авария. В результате ДТП погиб 17-летний парень.

Об этом сообщили в пресс-службе Каменец-Подольского районного управления полиции.

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Детали ДТП

Авария произошла около 4:20 утра на дороге Слободка-Кульчиевецькая — Врублевцы неподалеку села Баговица Каменец-Подольского района Хмельницкой области.

30-летний местный житель ехал на автомобиле ВАЗ 21099 в сторону Каменец-Подольского и в результате наехал на 17-летнего парня, который лежал на проезжей части.

В результате ДТП от полученных травм парень погиб на месте происшествия.

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Что говорят в полиции?

По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного Кодекса Украины.

На данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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"По предварительной информации, юноша лежал на дороге до того, как произошел наезд на него автомобилем", – сообщила "Сегодня" капитан полиции Татьяна Чубар – пресс-офицер Каменец-Подольского райуправления полиции.

По данным полиции, сейчас проверяется то, из-за чего молодой человек лежал на дороге. При этом правоохранители добавляют, что ДТП произошло чуть позже 4 часов утра, когда было темно.

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

  • превышение безопасной скорости движения — 34% аварий;
  • нарушение правил маневрирования — 22%;
  • нарушение правил проезда перекрестков — 8,5%;
  • несоблюдение безопасной дистанции — 7,5%;
  • нарушение проезда на пешеходном переходе — 6%;
  • пьяное вождение — 5%.

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