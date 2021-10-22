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У Хмельницькій області авто на смерть переїхав 17-річного хлопця (фото)

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний оглядач Сьогодні Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
22 жовтня, 18:36
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На даний момент правоохоронці встановлюють всі обставини події
У Хмельницькій області наїхали на хлопця. Фото: колаж "Сьогодні"
У Хмельницькій області наїхали на хлопця. Фото: колаж "Сьогодні"

Біля села Баговиця Кам'янець-Подільського району Хмельницької області вранці 22 жовтня сталася смертельна аварія. Унаслідок ДТП загинув 17-річний хлопець.

Про це повідомили у пресслужбі Кам'янець-Подільського районного управління поліції.

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Деталі ДТП

Аварія сталася близько 4:20 ранку на дорозі Слобідка-Кульчіївецька – Врублівці неподалік села Баговиця Кам'янець-Подільського району Хмельницької області.

30-річний місцевий житель їхав на автомобілі ВАЗ 21099 у бік Кам'янець-Подільського і в підсумку наїхав на 17-річного хлопця, який лежав на проїжджій частині.

Внаслідок ДТП від отриманих травм хлопець загинув на місці події.

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Що кажуть у поліції?

За даним фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального Кодексу України.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події.

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"За попередньою інформацією, юнак лежав на дорозі до того, як стався наїзд на нього автомобілем", – повідомила "Сьогодні" капітан поліції Тетяна Чубар – прес-офіцер Кам'янець-Подільського райуправління поліції.

За даними поліції, зараз перевіряється те, через що молодий чоловік лежав на дорозі. При цьому правоохоронці додають, що ДТП сталося трохи пізніше 4 години ранку, коли було темно.

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

  • перевищення безпечної швидкості руху — 34% аварій;
  • порушення правил маневрування — 22%;
  • порушення правил проїзду перехресть — 8,5%;
  • недотримання безпечної дистанції — 7,5%;
  • порушення проїзду на пішохідному переході — 6%;
  • п'яне водіння — 5%.

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