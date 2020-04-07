В Венгрии разбился автобус с украинцами: много пострадавших

В дорожно-транспортном происшествии в Венгрии пострадали украинцы, которые возвращались домой. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель главы Закарпатской областной государственной администрации Игорь Шинкарюк.

"На 75 километре автомагистрали М3 возле г. Будапешт произошло ДТП с участием автобуса, который транспортировал граждан Украины к месту эвакуации в пункт пропуска "Тиса", – рассказал Шинкарюк.

Он отметил, что, по полученным оперативным данным, в транспортном средстве находились восемь человек. Сейчас двое граждан находятся в тяжелом состоянии, шесть – в удовлетворительном. Все пассажиры были госпитализированы.

Реклама

В свою очередь директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев сообщил, что во время аварии с автобусом возле Будапешта пострадали девять граждан Украины, из них пять были госпитализированы, пишет "Укринформ".

Он отметил, что авария произошла 7 апреля в 3:20. По оперативной информации полиции области Хевеш, причиной ДТП стало то, что водитель микроавтобуса заснул за рулем, в результате транспортное средство съехало на обочину и перевернулось.

В тренде ВСУ жестко наказали боевиков за обстрелы: стали известны потери противника

"В результате ДТП пострадали девять граждан Украины, из которых пять человек доставили в областную больницу Хевеш", – пояснил Погорельцев.

Напомним, ранее в Турции в ДТП попал большой пассажирский автобус, следовавший из Стамбула в город Адана. Пострадали все находившиеся в салоне – 42 пассажира и два сотрудника транспортной компании (водители).

Также ранее в Киеве, возле станции метро "Святошин" вспыхнул пассажирский автобус. Подробнее – смотрите в сюжете новостей "Сегодня".

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама