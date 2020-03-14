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В Турции разбился автобус с пассажирами, пострадали 44 человека

14 марта, 10:34

Мила Князьская-Ханова

Большой автобус с пассажирами врезался в грузовик и слетел в кювет

В Турции в ДТП попал большой пассажирский автобус, следовавший из Стамбула в город Адана. Он врезался в большой грузовик с прицепом и съехал в кювет в субботу, 14 марта, сообщает турецкий телеканал Haber Turk.

На место происшествия выехали пожарные, спасатели и медики. По предварительной информации, пострадали все находившиеся в салоне – 42 пассажира и два сотрудника транспортной компании (водители). Сообщается, что два человека получили очень тяжелые травмы.

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По словам одного из пассажиров, автобус перед отправкой прошел техосмотр и был признан негодным для поездки из-за давления в шинах. Пассажиров попросили покинуть салон, но через некоторое время посадили в тот же автобус.

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Похожая авария произошла в Черниговской области: там в масштабном ДТП столкнулись пассажирский автобус сообщением Херсон – Москва и грузовик. Это произошло поздно вечером 16 декабря 2019 года. Жертвами ДТП с автобусом Херсон-Москва стали трое пассажиров. Еще 10 оказались в больнице с травмами различной степени тяжести.

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