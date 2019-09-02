Жители села на Волыни прогнали легальных добытчиков янтаря

На Волыни намерение коммунального предприятия "Волыньприродресурс" начать промысел янтаря закончились стычками с местными жителями.

Инцидент произошел в селе Гулузия. Люди не пустили технику на участки с янтарем, несмотря на то, что представители предприятия имели все разрешения на добычу. В столкновениях пострадали несколько человек. Начать работы селяне не позволили из-за того, что мол, из-за добычи камня здесь обмелеет единственный водоем.

"На самом деле, здесь может случится экологическая катастрофа, мы останемся без воды, будет нарушен гидробаланс", – уверяет жительница села Галузия Валентина Мельник.

Из-за недовольства людей технику коммунальщикам пришлось забрать. Действиями крестьян на предприятии удивлены. Ведь его создали, чтобы преодолеть стихийную, неконтролируемую добычу янтаря, и уничтожение природы "черными" копателями. Но склонить местных жителей на свою сторону не удалось даже обещаниями отдавать четверть прибыли от намытого янтаря и создать 20 рабочих мест с ежедневной зарплатой.

"Легальное оформление, заработная плата – 780 гривен, на руки – более 500. Это значительно больше, чем нелегально получают", – рассказал заместитель директора "Волыньприродресурс" Анатолий Капустюк.

На предприятии говорят, что сейчас попытаются убедить людей. Коммунальщики не исключают, что крестьяне возмутились из-за того, что и сами могут незаконно добывать солнечный камень. Поэтому и защищают собственные незаконные заработки. Ведь на черном рынке килограмм янтаря – в зависимости от фракции и качества камней – достигает полутора тысяч долларов.

Напомним, недавно на Волыни в пункте пропуска "Ягодин" сотрудники Госпогранслужбы обнаружили в конструктивных полостях микроавтобуса 9 кг янтаря, стоимость изъятого – почти 220 тыс. гривен.

Также сообщалось, что во Львовской области правоохранители обнаружили пакеты с обработанным и необработанным янтарем в топливном баке автомобиля, который пытался пересечь польскую границу.

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