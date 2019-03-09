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На границе с Польшей задержали авто, "заправленное" янтарем: фото и видео

Сегодня, 10:41

15 кг солнечного камня были спрятаны в топливном баке автомобиля Alfa Romeo

На границе с Польшей задержали авто, "заправленное" янтарем: фото и видео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/37b/681/5c837b6819340.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/37b/681/5c837b6819340.jpeg Украина 15 кг солнечного камня были спрятаны в топливном баке автомобиля Alfa Romeo

В пункте пропуска "Грушев" во Львовской области cотрудники Госпогранслужбы и работники таможни обнаружили пакеты с обработанным и необработанным янтарем в топливном баке автомобиля, который пытался пересечь польскую границу.

Как сообщает Госпогранслужба в субботу, 9 марта, гражданин Украины пытался провезти 15 килограммов камней в топливном баке автомобиля Alfa Romeo.

Янтарь изъяли и направили на экспертизу для установления стоимости.

Напомним, в феврале 2019 на трассе возле села Сытница Волынской области сотрудники полиции остановили автомобиль BMW под управлением 28-летнего жителя Ровенской области. Во время осмотра в багажнике транспортного средства полицейские обнаружили мешок с 20-килограммами янтаря .

Также сообщалось, что в Ровенской области изъяли пять мешков янтаря. Водитель Mercedes "попался" патрульным из-за нарушений правил движения на дороге.

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Тег граница, янтарь, кпп, Львовская область

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