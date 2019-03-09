На границе с Польшей задержали авто, "заправленное" янтарем: фото и видео
15 кг солнечного камня были спрятаны в топливном баке автомобиля Alfa Romeo
В пункте пропуска "Грушев" во Львовской области cотрудники Госпогранслужбы и работники таможни обнаружили пакеты с обработанным и необработанным янтарем в топливном баке автомобиля, который пытался пересечь польскую границу.
Как сообщает Госпогранслужба в субботу, 9 марта, гражданин Украины пытался провезти 15 килограммов камней в топливном баке автомобиля Alfa Romeo.
Янтарь изъяли и направили на экспертизу для установления стоимости.
Напомним, в феврале 2019 на трассе возле села Сытница Волынской области сотрудники полиции остановили автомобиль BMW под управлением 28-летнего жителя Ровенской области. Во время осмотра в багажнике транспортного средства полицейские обнаружили мешок с 20-килограммами янтаря .
Также сообщалось, что в Ровенской области изъяли пять мешков янтаря. Водитель Mercedes "попался" патрульным из-за нарушений правил движения на дороге.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " На границе с Польшей задержали авто, "заправленное" янтарем: фото и видео". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Ровенской области задержали перевозчиков с большим грузом нелегального янтаря
Найденные камни отправят на экспертизу, а перевозчиков под следствие
Шесть тонн янтаря и общежитие: в Одесской области нашли подпольный комплекс по обработке камня
"Бизнес" организовал выходец из Средней Азии, на нелегальном предприятии нашли 15 кг готовых ювелирных изделий