Готовы ли к туристам здравницы Одессы: инспекция "Сегодня"

"Сегодня" разузнали, как пережили зиму здравницы Южной Пальмиры

Готовы ли к туристам здравницы Одессы: инспекция "Сегодня" Виктор Борисенко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/fd3/c99/5c8fd3c998177.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/fd3/c99/5c8fd3c998177.png 2019-03-19T06:22:00+02:00 Одесса «Сегодня» разузнали, как пережили зиму здравницы Южной Пальмиры



















Одесса просыпается после зимней спячки и начинает приводить себя в порядок, ведь курортный сезон не за горами. Корреспонденты "Сегодня" решили прогуляться по здравницам на Французском бульваре и в Аркадии, чтобы выяснить, как они пережили зиму, готовы ли принимать отдыхающих и не выросли ли там новые стройплощадки.

Наша неофициальная инспекция началась с санатория "Белая акация", расположенного на Французском бульваре, 59. По ухоженной территории, больше напоминающей жилой комплекс, видно, что здравница работает полным ходом. А вот неподалеку, на территории санатория "Магнолия", который знали благодаря его сказочному тоннелю, ведущему к морю, уже не первый год строят многоэтажные апартаменты.

К слову, на сайте будущей резиденции сказано, что застройщик "тщательно восстановит" мозаичное полотно тоннеля и пройтись по нему смогут не только владельцы здешних квадратных метров, но и другие одесситы. Сейчас попасть на территорию бывшего санатория и в тоннель физически невозможно.

В нескольких сотнях метров на противоположной стороне улицы находится действующий санаторий "Аркадия". Его территория и сегодня больше напоминает парк, в котором расположены отдельные здания. Правда, эти сооружения, часть которых возвели еще в конце XIX века, выглядят весьма потрепанными и требующими ремонта. Сотрудники здравницы нам заявили: "Перед сезоном проводятся подготовительные работы, но функционирует санаторий постоянно".

Следующий в нашем маршруте — санаторий имени Чкалова. Он встречает нас широкой аллеей, по правую сторону которой расположен административный корпус — старинная дача в приличном состоянии. Немного поодаль возвышаются два многоэтажных корпуса советской постройки. Один ухоженный и, судя по всему, действующий, а второй полуразрушен: сквозь разорванную пленку на окнах виднеются стены с обвалившейся штукатуркой.

Тем временем санаторий "Одесса", где поправляют здоровье сотрудники СБУ, — объект режимный и с ограниченным доступом на территорию. Суровый охранник у входа обрубает все попытки расспросить о работе здравницы на корню.

"Санаторий функционирует круглогодично, поэтому никаких проблем с летним сезоном не возникнет", — коротко отвечает страж у входа.

А вот типичная панельная многоэтажка посреди небольшой зеленой зоны на ул. Академической — санаторий "Салют". Территория довольно чистая и ухоженная, хотя и напоминает чем-то районную поликлинику.

"К лету мы особо не готовимся, ведь санаторий работает круглый год, да и денег на это не дают", — призналась нам женщина, представившаяся сотрудницей "Салюта".

Завершить свою инспекцию мы решили в санатории "Молдова", который не раз становился темой для обсуждения в новостях минувшей осенью и зимой. Еще в сентябре горсовет дал добро на разработку проектов отвода земли под здравницей, после чего поползи слухи о том, что там также могут вырасти очередные элитные многоэтажки. Несмотря на это, сегодня он продолжает работать и готовится выступить в роли... избирательного участка на приближающихся президентских выборах.

Ранее мы писали, что ко Дню космонавтики в Днепре устроят масштабный фестиваль. Чтобы закрепить за городом статус космической столицы, реконстру­ируют планетарий и проведут фесты.

Тем временем, во Львове добросовестный труд дворников поощряют путевками в Европу. Лучший дворник Львова готовится посетить Краков, Прагу, Вену и Будапешт.

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АВТОР: Виктор Борисенко Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.