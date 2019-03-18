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Ко Дню космонавтики в Днепре устроят масштабный фестиваль

Сегодня, 11:02

Чтобы закрепить за городом статус космической столицы, реконстру­ируют планетарий и проведут фесты

Парк ракет. Горожане и туристы могут увидеть натурные макеты ракет, которые создавали в Днепре. Фото: ua.igotoworld.com
Парк ракет. Горожане и туристы могут увидеть натурные макеты ракет, которые создавали в Днепре. Фото: ua.igotoworld.com.
Ко Дню космонавтики в Днепре устроят масштабный фестиваль //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/f5d/1a6/5c8f5d1a65914.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/f5d/1a6/5c8f5d1a65914.png Днепр Чтобы закрепить за городом статус космической столицы, реконстру­ируют планетарий и проведут фесты

Днепровские чиновники планируют закрепить за городом статус космической столицы Украины. Для этого в 2019-м планируют провести несколько масштабных тематических мероприятий, чтобы привлечь туристов. Кроме того, в городе создадут больше имиджевых космических локаций, которые смогут посещать горожане и гости города. Корреспондент "Сегодня" узнал, какие мероприятия состоятся в этом году и что нового о космической тематике появится в городе.

В кабинетах мэрии приступили к разработке дорожной карты Roadmap с космическими проектами для инвесторов. Власть имущие от слов перешли сразу к делу: в городе разработали план реконструкции планетария, который уже закрыли для посетителей. На масштабный ремонт и новые проекторы планируют потратить около 50 млн грн, которые планируют получить от благотворителей. Привлечь к освоению космоса на земле планируют также местных рестораторов. Кроме того, для туристов изготовят сувениры и будут проводить тематические мероприятия в разных заведениях Днепра.

"При десятке функционирующих предприятий космоса сейчас турист может сфотографироваться у ракет и посетить Аэрокосмический центр подготовки молодежи имени Макарова, посетить сугубо отраслевые и научные мероприятия. Мы же хотим вернуть звание космической столицы для более широкой аудитории", — рассказывает корреспонденту "Сегодня" руководитель туристического направления "Агентство развития Днепра" Анна Коледа.

Ко Дню космонавтики проведут Dnipro Space Weekends с 12 по 14 апреля. Фестиваль стартует с космической вечеринки Yuri’s Night, а продолжится различными тематическими мероприятиями.

"Программа будет доступна уже 1—2 апреля. Горожане смогут ознакомиться с ней на официальных страницах в соцсетях. В этом году мы проводим подобные мероприятия впервые. Но наша задача — закрепить за Днепром эти даты, чтобы туристы знали, куда в это время стоит поехать. А в следующем году хотим провести уже более масштабные мероприятия", — говорит Коледа.

Ранее мы писали, что в Херсоне планируют построить плавучий космодром. На "Южмаше" собираются создать плавучий украинский космодром. 

Напомним, ранее ученые заявили, что проект SpaceX несет угрозу всему космосу.

О том, как британский бизнесмен продает путешествия в космос, смотрите на видео ниже:

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Тег туризм, космос, туристы, ракеты, день космонавтики

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АВТОР:

Журавель Максим

Источник:

Сегодня

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