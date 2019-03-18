Ко Дню космонавтики в Днепре устроят масштабный фестиваль
Чтобы закрепить за городом статус космической столицы, реконструируют планетарий и проведут фесты
Днепровские чиновники планируют закрепить за городом статус космической столицы Украины. Для этого в 2019-м планируют провести несколько масштабных тематических мероприятий, чтобы привлечь туристов. Кроме того, в городе создадут больше имиджевых космических локаций, которые смогут посещать горожане и гости города. Корреспондент "Сегодня" узнал, какие мероприятия состоятся в этом году и что нового о космической тематике появится в городе.
В кабинетах мэрии приступили к разработке дорожной карты Roadmap с космическими проектами для инвесторов. Власть имущие от слов перешли сразу к делу: в городе разработали план реконструкции планетария, который уже закрыли для посетителей. На масштабный ремонт и новые проекторы планируют потратить около 50 млн грн, которые планируют получить от благотворителей. Привлечь к освоению космоса на земле планируют также местных рестораторов. Кроме того, для туристов изготовят сувениры и будут проводить тематические мероприятия в разных заведениях Днепра.
"При десятке функционирующих предприятий космоса сейчас турист может сфотографироваться у ракет и посетить Аэрокосмический центр подготовки молодежи имени Макарова, посетить сугубо отраслевые и научные мероприятия. Мы же хотим вернуть звание космической столицы для более широкой аудитории", — рассказывает корреспонденту "Сегодня" руководитель туристического направления "Агентство развития Днепра" Анна Коледа.
Ко Дню космонавтики проведут Dnipro Space Weekends с 12 по 14 апреля. Фестиваль стартует с космической вечеринки Yuri’s Night, а продолжится различными тематическими мероприятиями.
"Программа будет доступна уже 1—2 апреля. Горожане смогут ознакомиться с ней на официальных страницах в соцсетях. В этом году мы проводим подобные мероприятия впервые. Но наша задача — закрепить за Днепром эти даты, чтобы туристы знали, куда в это время стоит поехать. А в следующем году хотим провести уже более масштабные мероприятия", — говорит Коледа.
Ранее мы писали, что в Херсоне планируют построить плавучий космодром. На "Южмаше" собираются создать плавучий украинский космодром.
Напомним, ранее ученые заявили, что проект SpaceX несет угрозу всему космосу.
О том, как британский бизнесмен продает путешествия в космос, смотрите на видео ниже:
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