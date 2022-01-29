"Рыбочка моя, иди нах*й". В Одессе чиновница удивила реакцией на хейт в Сети

В Одессе работница департамента информации и связей с общественностью горсовета Елена Вельможко жестко ответила на критику в соцсети. Житель Одессы возмутился, что чиновники присоединились к флешмобу с флагом, но в то же время никаких реальных действий нет. В ответ пресс-секретарь нахамила мужчине.
Комментарий Вельможко оставила под публикацией пользователя Nick Korytov в Facebook.
Мужчина заявил, что сейчас чиновники ставят флаги Украины на аватарки в Сети, но не делают этого на государственные праздники и дни траура. Житель Одессы спросил, как власти поддерживают пожилых людей, военных, детей и малоимущих.
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"На матчи сборной, или важных противостояний наших украинских команд и спортсменов… А сейча понеслось… Может кто-то книг немного на украинском купил? Вместо курсов английского записался на курсы родного украинского языка? Х*р там … Лицемерие", - написал он.
Как ответила Вельможко?
Под постом мужчины чиновница написала, что на самом деле у них много работы и если бы этот человек знал, куда тратяться деньги, он бы сильно удивился.
"Если я покажу тебе список своих чеков и переводов на благотворительность, ты оху*ешь. Там сильно больше, чем ты тратишь на всякую х*йню. Обожаю, когда человек, не потративший на бабулечек и дитачек ни копейки, пафосно обличает других", – заявила она.
Вельможко также указала, что человек, критиковавший власти, пишет в Сети с ошибками.
"Обожаю, когда человек, не умеющий правильно написать простейшее слово "итак", советует кому-то языковые курсы. Есть люди, которые побеждали на городских олимпиадах по украинскому, например, когда ты еще сиську сос*л и под себя ср*лся", - добавила она.
Работница горсовета уточнила, что у нее нет аватарки с украинским флагом, но может и поставить, если это так волнует пользователей в Сети.
"Рыбочка моя, иди нах*й. P.S. Отвечать не трудись, я не вступаю в дискуссии с инфузориями. Обтекай", - подытожила чиновница.
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