В Одессе задержали иностранцев с более 100 кг кокаина (фото, видео)

Граждан Израиля подозревают в контрабанде наркотиков из Перу

В Одессе оперативники Госпогранслужбы и СБУ задержали четырех граждан Израиля с более 120 килограммами кокаина на одном из складов города.

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Об этом сообщается на портале органов МВС.

"Чтобы выйти на преступников, которые обеспечивали функционирование канала контрабанды кокаина, правоохранители осуществили заблаговременный комплекс необходимых действий", – говорится в сообщении.

Было установлено, что задержанные иностранцы причастны к контрабанде наркотиков, которые доставляли из Перу в Украину в контейнере через Одесский морской торговый порт.

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Следственно-оперативные мероприятия проходили в рамках уголовного производства по ст. 305 УК "Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств".

Задержание израильтян с кокаином в Одессе

Следствие продолжается.

Напомним, в Киеве будут судить наркодилеров, которых задержали в марте 2020 года "на горячем", после сбыта очередной партии наркотиков.

Мы также сообщали, что в порту "Южный" Одесской области правоохранители обнаружили партию кокаина, которую контрабандой провезли в Украину.

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