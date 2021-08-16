Украина
Меню
google news Читайте нас в Google News Изменить язык на: UA logo
Гибель мэра Кривого Рога ⚽ Новый тренер сборной 📽 Одесский кинофест 🇺🇦 День независимости Украины - 2021
СЕГОДНЯ Новости в регионах Новости Одессы

В порту под Одесской нашли 60 килограмм наркотиков. Брикеты спрятали в бананах – видео

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
16 августа, 16:32
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Среди фруктов злоумышленники спрятали 50 брикетов, вес каждого из них – более килограмма
Нарушители хотели переправить кокаин в страны Европейского Союза. Коллаж "Сегодня"
Нарушители хотели переправить кокаин в страны Европейского Союза. Коллаж "Сегодня"

В порту "Пивденный" Одесской области, пограничники снова обнаружили около 60 килограммов кокаина в контейнере с эквадорскими бананами. Нарушители спрятали там 50 брикетов.

Реклама

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Читайте также:

Экспресс-анализ подтвердил, что спрессованный порошок в брикетах – это наркотик. Следователи выяснили, что банда планировала переправить кокаин контрабандой в страны Европейского Союза.

Реклама

По ценам черного рынка такая партия наркотиков стоит в 10 млн долларов.

Правоохранители проверили груз. Фото: ГПСУ

В ГПСУ добавили, что эта находка – продолжение задержания трех членов международной преступной группировки. В нее входят граждане Украины, Румынии и Албании. У них также изъяли 50 брикетов кокаина весом более 60 килограммов.

Наркотики были в брикетах среди бананов. Фото: ГПСУ

Сколько наркотиков изъяли с начала года

По данным Нацполиции, в Украине за семь месяцев этого года изъяли более 840 кг наркотических средств и психотропных веществ. Их ориентировочная стоимость – более 228 млн грн.

В каких областях нашли больше всего наркотиков:

  • Днепропетровской;
  • Харьковской;
  • Донецкой.

Ранее мы сообщали, что в Киеве обнаружили две международные посылки, в которых из Казахстана в Украину пытались прислать препараты с содержанием психотропных веществ.

Реклама

Кроме того, в Кировоградской области разоблачили нарушителей, распространяли психотропы под видом таблеток для похудения.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Segodnya.ua в telegram-канале Подпишись на RSS-канал
Все новости
Последние новости
Больше новостей
Дашборд
В тренде
Тесты
Показать больше
Истории про спорт
Больше историй
психология азарта
Больше советов
История одной фотографии
Больше знаковых фотографий
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
Прямая трансляция
COVID-2019 в Украине
417 случаев за сутки
Подробнее
Комаровский в теме
Как вентиляция воздуха дома защитит от COVID-19
Спроси у доктора
Петраков - тренер сборной. Ваше мнение?
Новый тренер сборной
Власть
До встречи осталось
дней
часов
минут
секунд
Визит Зеленского к Байдену в Вашингтон
Подробнее
Курс валют
Курс доллара сегодня
Узнать
Бархатный сезон
Где тепло на море осенью
Узнать
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
1969К
2
Александр Зинченко Александр Зинченко
1420К
3
Александр Усик Александр Усик
1084К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1002К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
787К
6
Владимир Кличко Владимир Кличко
619К
7
Иван Редкач Иван Редкач
579К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
493К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
490К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
425К
Рейтинг ТОП-100
АКТУАЛОЧКА
Собираешься на пикник?
Где лучше покупать продукты
Хочу знать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Натали Портман для Vogue China
Спецпроект
Календарь лайфхаков на лето
Август
Лайфхаки по календарю
Для родителей
Аптечка малыша в отпуск и дома
Собрать
Лучшие сборные
Рейтинг ФИФА
1
Бельгия Бельгия
1822
2
Бразилия Бразилия
1798
3
Франция Франция
1762
4
Англия Англия
1753
5
Италия Италия
1745
6
Аргентина Аргентина
1714
7
Испания Испания
1680
8
Португалия Португалия
1662
9
Мексика Мексика
1658
10
США США
1648
Где Украина? Узнай!
Благоприятные и опасные дни в августе
Лунный календарь на август
Что нужно делать
Гороскоп на август
Для всех знаков зодиака
Овен

Овен

 Овен

Телец

 Овен

Близнецы

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Дева

 Овен

Весы

 Овен

Скорпион

 Овен

Стрелец

 Овен

Козерог

 Овен

Водолей

 Овен

Рыбы
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Наши соцсети

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять