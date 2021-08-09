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В Одессе задержали членов итальянской мафии – переправляли через Украину почти 60 кг кокаина (фото)

9 августа 2021 16:27

Виктория Барановская Виктория Барановская

Они под видом фруктов транспортировали наркотики на 10 млн долларов

Через Украину в ЕС планировали нелегально переправить крупную партию наркотиков / Фото: коллаж "Сегодня"

Через Украину в ЕС планировали нелегально переправить крупную партию наркотиков / Фото: коллаж "Сегодня"

В Одессе, где предотвратили контрабанду сигарет с ОАЭ, разоблачили канал транзитной контрабанды наркотиков из одной из стран Латинской Америки в Евросоюз, который курировали члены крупнейшей итальянской группировки мафии "Ндрагета".

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Об этом сообщает СБУ.

Правоохранители получили сообщение, что через Украину в ЕС планируют нелегально переправить крупную партию наркотиков. Товар спрятали в грузовом контейнере с фруктами с одной из южноамериканских стран.

Фото: пресс-служба СБУ

Фото: пресс-служба СБУ

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Пограничники совместно с правоохранителями осмотрели груз в Морском торговом порту "Южный" и обнаружили скрытые брикеты с кокаином.

Фото: пресс-служба СБУ

Фото: пресс-служба СБУ

"Во время спецоперации в Одессе задержаны трое организаторов наркобизнеса. У злоумышленников изъято почти 60 кг кокаина на 10 млн долларов по ценам черного рынка. По данным Интерпола, задержанные причастны к деятельности одной из самых мощных в мире преступных организаций "Ндрангета", – рассказали в СБУ.

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Фото: пресс-служба СБУ
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Фото: пресс-служба СБУ

Как происходило задержание?

Первого задержанного иностранца-соорганизатора контрабанды задержали возле порта, а двух других на одном из рынков Одесской области – они должны были встретить груз.

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Правоохранители уже возбудили дело по ч. 3 ст. 305 Уголовного кодекса и проводят расследование.

Фото: пресс-служба СБУ
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Фото: пресс-служба СБУ

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