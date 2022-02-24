Бурынь и Путивль оккупировали войска РФ – мэр Конотопа

Сейчас ВСУ сражаются за трассу в районе Батурина

Под Конотопом идут бои / Фото: Коллаж: Сегодня

Бурынь и Путивль (Сумская область) оккупировали российские военные. Они уже вывесили свои флаги.

Об этом сообщил мэр Конотопа Артем Семенихин в эфире Украина24.

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"Со стороны Бурыня идет около 400 танков, со стороны села Казацкое где-то 94 единицы примерно насчитали. Они пробовали зайти со стороны села Казацкое", – говорит мэр.

По его словам, это фактически пригород Конотопа.

"Ситуация горячая, танков еще нет в Конотопе, но везде слышны звуки взрывов, минометные и танковые...но Конотоп держится...", – добавил Семенихин.

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Как рассказал мэр, Бурынь и Путивль оккупировали и вывесили свои флаги боевики. Сейчас ВСУ борются за трассу в районе Батурина.

Кроме того, в районе Глухова (Сумская область) военные применили ПТРК Javelin и обезвредили колонну техники РФ.

"15 танков Т-72", - сообщила советник командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Алена Шевцова в Facebook.

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В Умани Черкасской области во время обстрелов погиб мужчина, еще пять человек в больнице. Снаряд попал в центральную часть города

После этого в городе объявили эвакуацию населения в радиусе воинской части – 30 км от Россошек.

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