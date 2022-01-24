Одевайтесь теплее! Какая будет погода в начале недели в Украине

Сильные осадки ожидаются в западных и восточных областях

В Украине ожидается ухудшение погоды. Фото: коллаж "Сегодня"

Погода в Украине в начале недели будет снежной и морозной. Осадки будут попеременно накрывать все регионы страны. Температура воздуха днем будет колебаться от -2 до -8 градусов.

Об этом сообщает "Обозреватель".

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Во вторник, 25 января, на западе страны и в центральных областях синоптики прогнозируют большие морозы. Днем ожидается от -1 до -7 градусов, а ночью – от 4 до 18 градусов ниже нуля.

Осадки ожидаются только в западных и восточных областях, а в центре, на юге и севере будет солнечно и сухо.

В Киеве и области в этот день будет солнечно, а осадков не предвидится. Температура воздуха днем составит от -5 до -7 градусов, а ночью до -12.