Вдягайтесь тепліше! Якою буде погода на початку тижня в Україні

Сильні опади очікуються у західних та східних областях

В Україні очікується погіршення погоди. Фото: колаж "Сьогодні"

Погода в Україні на початку тижня буде сніжною та морозною. Опади поперемінно накриватимуть усі регіони країни. Температура повітря вдень коливатиметься від -2 до -8 градусів.

Про це повідомляє "Обозреватель".

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У вівторок, 25 січня, на заході країни та в центральних областях синоптики прогнозують великі морози. Вдень очікується від -1 до -7 градусів, а вночі – від 4 до 18 градусів нижче нуля.

Опади очікуються лише у західних та східних областях, а у центрі, на півдні та півночі буде сонячно та сухо.

У Києві та області цього дня буде сонячно, опадів не передбачається. Температура повітря вдень становитиме від -5 до -7 градусів, а вночі -12.