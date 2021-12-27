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Под Черкассами в жуткое ДТП попала семья: троих детей забрали в больницу

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
27 декабря, 18:33
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Как сообщили в ГСЧС, машина слетела в кювет. На месте медики оказали помощь пострадавшим
В Черкасской области произошло ДТП. Фото: коллаж "Сегодня"
В Черкасской области произошло ДТП. Фото: коллаж "Сегодня"

В понедельник, 27 декабря, на автодороге Н-16 Золотоноша – Черкассы – Смела – Умань произошло жуткое ДТП. В результате аварии пострадали дети – их госпитализировали в больницу с разными травмами.

Об этом сообщает Суспільне.

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Детали ДТП

Во время аварии в автомобиле ВАЗ "Калина" было пять человек, среди которых — дети. Их с разными травмами доставили в лечебное учреждение.

Как сообщили в ГСЧС, машина слетела в кювет. На месте ДТП медики оказали помощь трем детям и двум взрослым.

"На месте происшествия работали три бригады скорой. В Черкасскую областную детскую больницу медики доставили пятилетнюю девочку с переломом носа и ушибом колена, трехлетнего мальчика с ушибом колена и трехмесячного мальчика с поверхностной травмой головы. У мамы, которую доставили в медучреждение вместе с детьми, была стрессовая реакция", – сообщила пресс-секретарь Областного центра экстренной медицинской помощи Ирина Назарок.

Кроме того, 54-летнего водителя автомобиля с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга, и ушибом грудной клетки медики доставили в Золотоношскую многопрофильную больницу.

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Под Киевом в жуткое ДТП с пожаром попала семья с детьми – все в больнице

В Броварском районе в ДТП попала иномарка BMW X5 и легковушка ВАЗ-2115. После столкновения ВАЗ загорелся, пострадали четыре человека.

Авария произошла 26 декабря около 14:00 на трассе Киев – Чернигов вблизи села Скибин.

По предварительным данным, столкнулись ВАЗ-2115 под управлением 32-летнего водителя и BMW X5, который ехал впереди. В результате ДТП ВАЗ загорелся. Как пишет dtp.kiev.ua, после удара пассажирку зажало в авто.

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Пострадали 32-летний водитель, его жена и двое несовершеннолетних детей, 7 и 9 лет. Их доставили в больницу для оказания помощи.

Самые частые причины ДТП в Украине

  1. Нарушение правил маневрирования.
  2. Превышение безопасной скорости.
  3. Несоблюдение дистанции.
  4. Нарушение правил проезда перекрестков.
  5. Управление транспортом в состоянии опьянения.

Кроме того, названы основные виды ДТП:

  • столкновения;
  • наезд на автомобиль, который стоит;
  • наезд на препятствие;
  • наезд на пешехода;
  • съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.

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